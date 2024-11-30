Harry Potter'ın yıldızı hukuk mücadelesini kaybetti: Fatura ağır çıktı

Dünyaca ünlü Harry Ptter serisinde Seride Ron Weasley'i canlandıran Grint'in, HMRC'nin 2011-12 vergi yılına ait vergi beyannamesiyle ilgili bir soruşturma başlatmasının ardından 2019 yılında bu tutarı ödemesine karar verildi.

Aktör, ticari işlerini yürüten bir şirketten, "sermaye varlığı" olduğunu ve bu nedenle sermaye kazancı vergisine tabi olduğunu iddia ettiği çalışmalarından "haklar, kayıtlar ve iyi niyet karşılığı" olarak 4,5 milyon sterlin almıştı.