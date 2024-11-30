Harry Potter'ın yıldızı hukuk mücadelesini kaybetti: Fatura ağır çıktı

Eski Harry Potter oyuncusu Rupert Grint, HM Revenue and Customs ile girdiği hukuk mücadelesini kaybetmesinin ardından 1,8 milyon sterlinden fazla bir vergi faturasıyla karşı karşıya.

Harry Potter'ın yıldızı hukuk mücadelesini kaybetti: Fatura ağır çıktı - 1

Dünyaca ünlü Harry Ptter serisinde Seride Ron Weasley'i canlandıran Grint'in, HMRC'nin 2011-12 vergi yılına ait vergi beyannamesiyle ilgili bir soruşturma başlatmasının ardından 2019 yılında bu tutarı ödemesine karar verildi.

Aktör, ticari işlerini yürüten bir şirketten, "sermaye varlığı" olduğunu ve bu nedenle sermaye kazancı vergisine tabi olduğunu iddia ettiği çalışmalarından "haklar, kayıtlar ve iyi niyet karşılığı" olarak 4,5 milyon sterlin almıştı.

DÜNYA HABERLERİ

Harry Potter'ın yıldızı hukuk mücadelesini kaybetti: Fatura ağır çıktı - 2

Ancak HMRC, ücretin gelir olarak sınıflandırılması gerektiğini savundu ve soruşturmanın ardından Grint'e 1 milyon 801 bin 60 sterlin ek vergi ödemesi gerektiğini söyledi.

Harry Potter'ın yıldızı hukuk mücadelesini kaybetti: Fatura ağır çıktı - 3

Kasım ve Aralık 2022'de Londra'da yapılan Birinci Aşama Mahkemesindeki duruşmada, 36 yaşındaki aktörün avukatları, doğru miktarda vergi ödendiğini savunarak HMRC'nin kararına itiraz etti.

Harry Potter'ın yıldızı hukuk mücadelesini kaybetti: Fatura ağır çıktı - 4

Ancak Mahkeme Yargıcı Harriet Morgan, temyiz başvurusunu reddederek söz konusu meblağın "gelir olarak vergilendirilebilir" olduğuna karar verdi.

Paranın değerinin büyük ölçüde tamamını Grint'in faaliyetlerinden elde ettiğini ve 2011-12 vergi yılında gelir olarak "başka şekilde gerçekleştiğini" söyledi.

Harry Potter'ın yıldızı hukuk mücadelesini kaybetti: Fatura ağır çıktı - 5

Grint, 2001'den 2011'e kadar sekiz Harry Potter filminin tamamında Ron Weasley'i canlandırdı ve bu rolden yaklaşık 24 milyon sterlin kazandığı hesaplanıyor.

Harry Potter'ın yıldızı hukuk mücadelesini kaybetti: Fatura ağır çıktı - 6
DAHA FAZLA GÖSTER