Harvard profesörü "sihirli bir çözüm" dedi: Diyabet riskini azaltıyor
Vücut sağlığını korumak için sağlıklı beslenmek gerekir. Diyabet gibi kronik hastalıkların riskini azaltmak için şekerli besinlerin tüketmini azaltmalısınız. Ancak yapılan yeni bir çalışmada çikolata sevenler için güzel bir gelişme yaşandı. Bitter çikolata tüketmek vücut sağlığınız için ideal olabilir.
Uzun zamandır sağlıklı olmak için lezzetli yiyeceklerden kendinizi mahrum bırakmanız gerektiğini düşünüyorsanız, British Medical Journal'da yayınlanan yeni bir çalışma cesaret verici haberler sunuyor: bitter çikolata yemek Tip 2 diyabet riskini azaltabilir.