Harvard profesörü "sihirli bir çözüm" dedi: Diyabet riskini azaltıyor

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Susan Spratt, bitter çikolatanın sağlık yararlarına ilişkin yeni bir araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Çalışmanın geniş kapsamlı ve iyi tasarlanmış olduğunu vurgulayan Dr. Spratt, buna rağmen neden-sonuç ilişkisi kurmanın mümkün olmadığını belirtti. “Belki de bitter çikolata tüketen kişiler başka yönlerden daha sağlıklıydı. Örneğin, daha fazla egzersiz yapıyor, daha sağlıklı bir diyet izliyor ya da sağlık hizmetlerine daha kolay erişebiliyor olabilirler,” dedi.



Tufts Üniversitesi’nden Dr. Dariush Mozaffarian, bitter çikolatanın yüksek kakao içeriğinin sağlık açısından kilit rol oynayabileceğini ifade etti. Kakao, lif ve flavonoid adı verilen bitki bazlı bileşikler açısından zengin bir fasulye özütü. Araştırmalar, flavonoidlerin antioksidan ve anti-enflamatuar etkiler sağlayarak kan damarlarını genişletebileceğini ve bunun sağlık yararlarına katkıda bulunabileceğini öne sürüyor.