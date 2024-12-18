Harvard profesörü "sihirli bir çözüm" dedi: Diyabet riskini azaltıyor

Vücut sağlığını korumak için sağlıklı beslenmek gerekir. Diyabet gibi kronik hastalıkların riskini azaltmak için şekerli besinlerin tüketmini azaltmalısınız. Ancak yapılan yeni bir çalışmada çikolata sevenler için güzel bir gelişme yaşandı. Bitter çikolata tüketmek vücut sağlığınız için ideal olabilir.

Harvard profesörü "sihirli bir çözüm" dedi: Diyabet riskini azaltıyor - 1

Uzun zamandır sağlıklı olmak için lezzetli yiyeceklerden kendinizi mahrum bırakmanız gerektiğini düşünüyorsanız, British Medical Journal'da yayınlanan yeni bir çalışma cesaret verici haberler sunuyor: bitter çikolata yemek Tip 2 diyabet riskini azaltabilir.

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Harvard profesörü "sihirli bir çözüm" dedi: Diyabet riskini azaltıyor - 2

Bitter çikolata yiyen kişilerde diyabet geliştirme olasılığını azaltan başka bir şey olabilir. Harvard T H Chan Halk Sağlığı Okulu'nda beslenme ve epidemiyoloji doçenti ve çalışmanın baş araştırmacısı olan Dr. Qi Sun, bitter çikolatanın diyabetin önlenmesinde "sihirli bir çözüm" olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Harvard profesörü "sihirli bir çözüm" dedi: Diyabet riskini azaltıyor - 3

Ancak bulgular, bitter çikolata tüketimi ile yüksek tansiyon, kardiyovasküler hastalık ve insülin direnci gibi sağlık sorunlarının risklerinin azalması arasındaki bağlantıları gösteren daha geniş bir araştırma gövdesine dayanıyor. Dr. Sun, sonuçların, biraz bitter çikolatanın sağlıklı bir diyetin parçası olabileceğini gösterdiğini ekledi.

Harvard profesörü "sihirli bir çözüm" dedi: Diyabet riskini azaltıyor - 4

1980'lerin ortalarında ve 1990'ların başlarında, araştırmacılar üç grubu incelemeye başladılar. Her dört yılda bir, 1.90.000'den fazla katılımcı ne sıklıkla çikolata tükettiklerini soran ayrıntılı diyet anketlerini tamamladı. 2006 ve 2007'de araştırmacılar, 34 yıla kadar sağlıklarını takip ederek, ne sıklıkla bitter çikolata ve sütlü çikolata yediklerini sormak için soruları değiştirdiler. Bu süre zarfında, yaklaşık 19.000 katılımcı Tip 2 diyabet geliştirdi.

Harvard profesörü "sihirli bir çözüm" dedi: Diyabet riskini azaltıyor - 5

Egzersiz, alkol tüketimi, sigara ve genel diyetlerinin ne kadar sağlıklı olduğu (yaş ve ailede diyabet geçmişi gibi) gibi diğer yaşam tarzı yönlerini ayarladıktan sonra, araştırmacılar haftada en az beş porsiyon herhangi bir çikolata türü tüketen kişilerin nadiren veya hiç çikolata yemeyenlere göre %10 daha düşük Tip 2 diyabet riskine sahip olduğunu buldular.

Harvard profesörü "sihirli bir çözüm" dedi: Diyabet riskini azaltıyor - 6

Ancak tüketilen çikolata türlerine ilişkin verileri derinlemesine incelediklerinde, haftada en az beş porsiyon bitter çikolata yiyenlerin ayda bir kereden az bitter çikolata yiyenlere kıyasla Tip 2 diyabet riskinin %21 daha düşük olduğunu buldular. Ayrıca, sütlü çikolata yiyenler Tip 2 diyabetten korunmadı ancak kilo alma olasılıkları daha yüksekti.

Harvard profesörü "sihirli bir çözüm" dedi: Diyabet riskini azaltıyor - 7

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Susan Spratt, bitter çikolatanın sağlık yararlarına ilişkin yeni bir araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Çalışmanın geniş kapsamlı ve iyi tasarlanmış olduğunu vurgulayan Dr. Spratt, buna rağmen neden-sonuç ilişkisi kurmanın mümkün olmadığını belirtti. “Belki de bitter çikolata tüketen kişiler başka yönlerden daha sağlıklıydı. Örneğin, daha fazla egzersiz yapıyor, daha sağlıklı bir diyet izliyor ya da sağlık hizmetlerine daha kolay erişebiliyor olabilirler,” dedi.

Tufts Üniversitesi’nden Dr. Dariush Mozaffarian, bitter çikolatanın yüksek kakao içeriğinin sağlık açısından kilit rol oynayabileceğini ifade etti. Kakao, lif ve flavonoid adı verilen bitki bazlı bileşikler açısından zengin bir fasulye özütü. Araştırmalar, flavonoidlerin antioksidan ve anti-enflamatuar etkiler sağlayarak kan damarlarını genişletebileceğini ve bunun sağlık yararlarına katkıda bulunabileceğini öne sürüyor.

Harvard profesörü "sihirli bir çözüm" dedi: Diyabet riskini azaltıyor - 8

Bununla birlikte, bazı kısa süreli klinik deneyler, bitter çikolatanın kan basıncını düşürdüğünü ve insülin duyarlılığını iyileştirdiğini gösterse de, bu bulguların tüm çalışmalar tarafından desteklenmediği belirtildi. Üstelik birçok deneyde, standart bitter çikolatadan daha fazla flavonoid içeren konsantre kakao takviyeleri kullanıldı.

Harvard profesörü "sihirli bir çözüm" dedi: Diyabet riskini azaltıyor - 9

Dr. Mozaffarian, bitter çikolatayı sağlıklı bir diyetin parçası olarak öneriyor, ancak en az %70 kakao içeren türlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Daha iyi bir seçenek olarak, bitter çikolata kaplı fındıkları işaret eden Dr. Mozaffarian, fındıkların sağlıklı yağlar, lif ve fitonutrientler içerdiğini söyledi. Ancak bitter çikolatanın potansiyel ağır metal (kurşun ve kadmiyum) içeriklerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Harvard profesörü "sihirli bir çözüm" dedi: Diyabet riskini azaltıyor - 10

Dr. Spratt ise diyabetten korunmada sebze ve tam tahıllar açısından zengin bir diyetin, işlenmiş ve kırmızı etlerden uzak durmanın, sağlıklı bir kilonun korunmasının ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti.

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