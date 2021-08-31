Harvard Üniversitesi: Onlarca dev karadelik Samanyolu’ndaki her şeyi yok edebilir

ÖNLERİNE ÇIKAN NESNELERİ BİR BİR YUTTULAR

Çalışmanın yazarları, bir galaksideki süper kütleli kara deliklerin çoğunluğunun, daha büyük ev sahibi ile çarpışan küçük, uydu galaksilerin merkezinden geldiğini buldu. Ayrıca, belirli bir galaksideki dolaşan kara deliklerin sayısı, galaksinin kütlesi ile doğrusal olarak artma eğiliminde olduğu görüldü.

Ardından, süper kütleli kara delikler önlerine çıkanları bir bir yuttu.