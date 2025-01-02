Harvardlı bilim insanları "10 saatten fazlası tehlikeli" diyor: Kolon ve meme kanserine davetiye çıkarıyor

Günümüzde teknoloji ve toplumsal değişimlerle birlikte insanlar daha fazla zamanı oturarak geçiriyor. Hareket eksikliği vücudunuzda pek çok hastalığın riskini artırabiliyor. Yapılan yeni çalışmalarda günde 10 saatten fazla oturmanın sağlık açısından riskleri açıklandı.

Harvardlı bilim insanları "10 saatten fazlası tehlikeli" diyor: Kolon ve meme kanserine davetiye çıkarıyor - 1

MIT ve Harvard üniversiteleri tarafından yürütülen bir çalışma, günlük 10,5 saatten fazla oturmanın, düzenli egzersiz yapılmasına rağmen kalp yetmezliği riskini artırdığını ortaya koydu.

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Harvardlı bilim insanları "10 saatten fazlası tehlikeli" diyor: Kolon ve meme kanserine davetiye çıkarıyor - 2

Araştırmada 89.530 kişinin verileri analiz edilerek uzun süre hareketsiz kalmanın kardiyovasküler hastalıkları tetiklediği sonucuna ulaşıldı. Araştırmacılar, riskleri azaltmak için aktif molalar verilmesini, ayakta çalışma masaları kullanılmasını ve fitness takip cihazlarıyla hareketliliğin izlenmesini öneriyor.

Harvardlı bilim insanları "10 saatten fazlası tehlikeli" diyor: Kolon ve meme kanserine davetiye çıkarıyor - 3

MODERN YAŞAMIN HAREKETSİZLİĞİ

Günümüzde teknoloji ve toplumsal değişimlerle birlikte insanlar daha fazla zamanı oturarak geçiriyor. Çoğu insan, masa başında çalışırken ve toplantılara katılırken günlük 8-10 saat oturuyor. Bu durum zamanla vücudun metabolizmasını etkileyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Harvardlı bilim insanları "10 saatten fazlası tehlikeli" diyor: Kolon ve meme kanserine davetiye çıkarıyor - 4

Yeni çalışma, günlük 10,5 saatten fazla oturmanın, düzenli egzersiz yapılmasına rağmen kalp sorunları riskini yüzde 40 oranında artırdığını ortaya koyuyor. Araştırma, çok fazla oturmanın sadece kalp hastalıkları değil, aynı zamanda kolon, meme ve endometriyal kanser gibi hastalıklara da davetiye çıkardığını belirtiyor.

Harvardlı bilim insanları "10 saatten fazlası tehlikeli" diyor: Kolon ve meme kanserine davetiye çıkarıyor - 5

Araştırmada katılımcılar bir hafta boyunca fitness takip cihazlarıyla izlenmiş ve günlük oturma süreleri analiz edilmiştir. Verilere göre, günlük ortalama 9,4 saat oturan bireylerle karşılaştırıldığında, 10,6 saatten fazla oturanlarda kalp yetmezliği riskinin belirgin şekilde arttığı görülmüştür.

Harvardlı bilim insanları "10 saatten fazlası tehlikeli" diyor: Kolon ve meme kanserine davetiye çıkarıyor - 6

Uzun süre oturmak, vücudun kan şekeri seviyesini, kan basıncını, kolesterol düzeylerini ve vücuttaki yağ oranını düzenleme kapasitesini azaltarak kardiyovasküler rahatsızlıkları tetikliyor. Bunun yanında, hareketsizlik vücudun kan dolaşımını bozarak Derin Ven Trombozu (DVT) gibi ciddi rahatsızlıklara da yol açabiliyor.

Harvardlı bilim insanları "10 saatten fazlası tehlikeli" diyor: Kolon ve meme kanserine davetiye çıkarıyor - 7

RİSKLERİ AZALTMANIN YOLLARI

Hareketsizliğin olumsuz etkilerini azaltmak için şu önlemler alınabilir:

Düzenli molalar verin: Otururken her 30-60 dakikada bir kısa yürüyüşler yapın veya ayakta telefon görüşmeleri yapın.

Aktif çalışma alanları oluşturun: Ayakta çalışma masaları veya koşu bandı masaları kullanarak çalışrken harekette kalın.

Fitness takip cihazları kullanın: Hareketsiz kaldığınızı hatırlatan cihazlarla aktivitenizi takip edin.

Harvardlı bilim insanları "10 saatten fazlası tehlikeli" diyor: Kolon ve meme kanserine davetiye çıkarıyor - 8

Düzenli egzersiz yapılsa bile hareketsizliğin zararlarını tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bu nedenle, gün boyunca hareketsiz geçirilen zamanı azaltmaya yönelik bilinçli adımlar atılması hayati önem taşıyor.

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