Harvardlı bilim insanları "10 saatten fazlası tehlikeli" diyor: Kolon ve meme kanserine davetiye çıkarıyor
Günümüzde teknoloji ve toplumsal değişimlerle birlikte insanlar daha fazla zamanı oturarak geçiriyor. Hareket eksikliği vücudunuzda pek çok hastalığın riskini artırabiliyor. Yapılan yeni çalışmalarda günde 10 saatten fazla oturmanın sağlık açısından riskleri açıklandı.
MIT ve Harvard üniversiteleri tarafından yürütülen bir çalışma, günlük 10,5 saatten fazla oturmanın, düzenli egzersiz yapılmasına rağmen kalp yetmezliği riskini artırdığını ortaya koydu.