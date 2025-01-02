Harvardlı bilim insanları "10 saatten fazlası tehlikeli" diyor: Kolon ve meme kanserine davetiye çıkarıyor

Yeni çalışma, günlük 10,5 saatten fazla oturmanın, düzenli egzersiz yapılmasına rağmen kalp sorunları riskini yüzde 40 oranında artırdığını ortaya koyuyor. Araştırma, çok fazla oturmanın sadece kalp hastalıkları değil, aynı zamanda kolon, meme ve endometriyal kanser gibi hastalıklara da davetiye çıkardığını belirtiyor.



