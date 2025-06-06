Harvardlı doktor 3 besin paylaştı: Birlikte tüketince iltihabı azaltıyor

Dr. Sethi’ye göre yalnızca ne yediğiniz değil, hangi yiyecekleri nasıl eşleştirdiğiniz de genel sağlığınız üzerinde büyük etki yaratabiliyor.



Instagram üzerinden paylaştığı bir videoda konuşan Dr. Sethi, "Doğru yiyecekleri yemek önemli, ama asıl sağlık sihri doğru yiyecekleri bir araya getirdiğinizde başlar. Daha akıllıca tabaklar hazırlayın; daha iyi eşleştirin, daha iyi emdirin, daha iyi yaşayın," sözleriyle stratejik beslenmenin gücünü vurguladı.



KAKAO VE KAHVE: GÜNE ZİHİN AÇAN BAŞLANGIÇ



Dr. Sethi'nin önerdiği en dikkat çekici eşleşmelerden biri, sabah kahvesine kakao eklemek. Bu ikili, sadece lezzet değil, aynı zamanda zihinsel performans artışı da vadediyor. Kahvedeki kafein uyanıklığı artırırken, kakaoda bulunan teobromin isimli bileşik rahatlatıcı ve sürdürülebilir bir enerji sağlıyor. İkisi bir araya geldiğinde ise ruh hali, odaklanma ve zihinsel berraklıkta gözle görülür bir iyileşme sağlanabiliyor.





