Harvardlı doktor 3 zehirli eşyayı açıkladı: Her mutfakta bulunuyor

3. KOKULU MUMLAR

Dr. Sethi’nin uyardığı üçüncü ürün ise “kokulu mumlar” oldu. Çoğunun parafin ve hormon bozucu ftalatlar içerdiğini açıklayan uzman, yakıldığında havaya zararlı uçucu bileşikler saçtığını belirtti.



Ftalatların, plastikten kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok üründe bulunduğunu ve doğurganlık sorunlarıyla ilişkilendirildiğini kaydetti. Daha sağlıklı bir alternatif olarak kokusuz soya, hindistan cevizi yağı veya balmumu mumlarının kullanılabileceğini önerdi.



Dr. Sethi, “Bu eşyaları yıllarca kullanmak, riskleri katlayarak artırıyor. Daha güvenli seçeneklere yönelmek, sağlığınız için büyük bir adım olacaktır” dedi.