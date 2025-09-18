Harvardlı doktor 3 zehirli eşyayı açıkladı: Her mutfakta bulunuyor

Harvard mezunu gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, milyonlarca evde bulunan ve sağlığı ciddi şekilde tehdit edebilecek üç mutfak eşyasını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uyarı, kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

Harvardlı doktor 3 zehirli eşyayı açıkladı: Her mutfakta bulunuyor

DailyMail'de yer alan habere göre; TikTok’ta 500 binden fazla takipçisi bulunan Dr. Sethi’nin videosu 8 binden fazla izlendi. Ünlü doktor, “Vücudunuza zarar vermemesi için bu eşyaları mutfağınızdan çıkarın” diyerek uyarıda bulundu.

Harvardlı doktor 3 zehirli eşyayı açıkladı: Her mutfakta bulunuyor

1. PLASTİK DOĞRAMA TAHTALARI

Dr. Sethi, bıçak darbeleriyle oluşan kesiklerin, yiyeceklere mikroplastik bulaştırabileceğini söyledi. Mikroplastiklerin vücutta birikerek hormon dengesini bozduğunu, cilt sorunlarından iltihaplanmalara ve kilo dalgalanmalarına kadar pek çok sağlık riskine yol açabileceğini belirtti.


Harvardlı doktor 3 zehirli eşyayı açıkladı: Her mutfakta bulunuyor

Daha güvenli alternatifler olarak bambu, ahşap veya cam tahtaları önerdi.


Harvardlı doktor 3 zehirli eşyayı açıkladı: Her mutfakta bulunuyor

2. ÇİZİK TAVALAR

Bir diğer riskli ürünün ise “kalıcı kimyasallar” (PFAS) ile kaplı, çizilmiş yapışmaz tavalar olduğunu vurgulayan Dr. Sethi, bu maddelerin kanser riski taşıdığını söyledi.

Perflorooktanoat asit (PFOA) ve perflorooktansülfonik asit (PFOS) gibi kimyasalların hormon sistemini bozabileceğini, özellikle üreme sağlığına zarar verebileceğini ifade etti.


Harvardlı doktor 3 zehirli eşyayı açıkladı: Her mutfakta bulunuyor

Modern yapışmaz tavaların PFOA içermediğini belirten Sethi, çizik oluşması durumunda mikroskobik kaplama parçalarının açığa çıkabileceğini, bu nedenle paslanmaz çelik, dökme demir veya saf seramik kapların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.


Harvardlı doktor 3 zehirli eşyayı açıkladı: Her mutfakta bulunuyor

3. KOKULU MUMLAR

Dr. Sethi’nin uyardığı üçüncü ürün ise “kokulu mumlar” oldu. Çoğunun parafin ve hormon bozucu ftalatlar içerdiğini açıklayan uzman, yakıldığında havaya zararlı uçucu bileşikler saçtığını belirtti.

Ftalatların, plastikten kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok üründe bulunduğunu ve doğurganlık sorunlarıyla ilişkilendirildiğini kaydetti. Daha sağlıklı bir alternatif olarak kokusuz soya, hindistan cevizi yağı veya balmumu mumlarının kullanılabileceğini önerdi.

Dr. Sethi, “Bu eşyaları yıllarca kullanmak, riskleri katlayarak artırıyor. Daha güvenli seçeneklere yönelmek, sağlığınız için büyük bir adım olacaktır” dedi.

