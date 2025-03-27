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Harvardlı doktor açıkladı: Kanser nedeni mi?

Fritözler ve airfreyler yağsız yemek pişirmek için popülerdir, ancak yüksek ısı yöntemlerinde potansiyel bir kanserojen olan akrilamid konusunda endişeler ortaya çıkar. Harvardlı Dr. Saurabh Sethi, hava fritözlerinin derin yağda kızartmaya kıyasla daha az zararlı kimyasal ürettiğini iddia ediyor, ancak insanlarda kanser riski kesin olarak henüz belirlenmemiş.

Harvardlı doktor açıkladı: Kanser nedeni mi? - 1


Çıtır çıtır patates kızartması mı istiyorsunuz? İnsanlar artık derin yağda kızartılmış patates kızartması sipariş etmek yerine evde yağsız pişiriyor. Airfryerler , suçluluk duymadan yemek yemenin daha sağlıklı bir alternatifi olarak son zamanlarda popüler hale geldi.


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Harvardlı doktor açıkladı: Kanser nedeni mi? - 2

Yağ kullanmadan kızartma yapabilmek ve yemek pişirebilmek, sağlığına dikkat etmek isteyen herkes için bir rüya gibi görünüyor. Ancak son zamanlarda, bunun yağdan daha kötü olduğunu iddia eden çok sayıda etkili kişi ve sosyal medya kullanıcısı da gördük. Daha sağlıklı alternatiflerin kansere yol açabileceği iddiaları var. Harvard ve Stanford'da eğitim almış, Instagram'da 1 milyon takipçisi olan gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, bu konu hakkında görüşlerini belirtti.


Harvardlı doktor açıkladı: Kanser nedeni mi? - 3

Airfryerlerin kanser riskini artırıp artırmadığına dalmadan önce, hava fritözlerinin nasıl çalıştığını anlayalım.

Hava fritözü, yerleşik bir ısıtma elemanı ve yüksek hızlı bir fan kullanarak, etrafında sıcak hava dolaştırarak yiyecekleri pişirir. Hızlı sıcak hava sirkülasyonu, yiyeceklerin yüzeyini çıtır çıtır hale getirerek derin yağda kızartmayı taklit eder, ancak yağ olmadan. Hava fritözleri 175-400°F (80-200°C) sıcaklıkta çalışır ve geleneksel fırınlardan daha hızlı pişirir.


Harvardlı doktor açıkladı: Kanser nedeni mi? - 4

KANSER ETKİSİ VAR MI?

Hava fritözü de dahil olmak üzere yüksek ısıda pişirme yöntemleriyle ilgili en büyük endişelerden biri, akrilamid oluşumudur. Bu kimyasal, pişirme işlemleri derin yağda kızartma ve yağda veya hava fritözünde kavurma ve yüksek sıcaklıklarda pişirme içerdiğinde belirli yiyeceklerde (patates ve ekmek gibi nişastalı yiyecekler) oluşabilir. Laboratuvar çalışmaları, yüksek akrilamid seviyelerinin hayvanlarda kansere yol açabileceğini göstermiştir. Ancak, insanlarda potansiyel kanserojen veya kansere neden olan etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Dr. Saurabh Sethi, hava fritözünün geleneksel yöntemlere kıyasla daha az zararlı kimyasal ürettiğini belirtiyor. Harvard doktoru, Instagram'da paylaşılan bir videoda, "İlk hava fritözleri, sıcak havayı dolaştırarak yiyecekleri pişirir ve çok az yağla veya hiç yağ kullanmadan çıtır bir doku elde etmenizi sağlar. Bu yöntem genellikle geleneksel derin kızartmaya göre daha az zararlı bileşik üretir" diyor.


Harvardlı doktor açıkladı: Kanser nedeni mi? - 5

Harvard'da doktor da akrilamidin insanlarda kanserojen etkilerine dair kanıtların çok az bilindiği gerçeğine katılıyor: "Derin yağda kızartma veya hava fritözü gibi yüksek ısıda pişirme yöntemleriyle ilgili temel endişe, gıda yüksek sıcaklıklarda, yani 120 santigrat derece veya 248 Fahrenheit derecenin üzerinde pişirildiğinde oluşabilen bir kimyasal olan akrilamidin oluşmasıdır. Akrilamidin hayvanlarda kansere neden olduğu gösterilmiş olsa da, akrilamidin insanlarda tipik olarak gıdada tüketilen seviyelerde kansere neden olabileceğine dair kesin bir kanıt yoktur."

Doktor ayrıca, varsa riski en aza indirmek için gıdaların kömürleşmesinden kaçınılmasını öneriyor. "Ayrıca oksidasyonu önlemek için yüksek duman noktasına sahip yağlar kullanın."

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