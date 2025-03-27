Harvardlı doktor açıkladı: Kanser nedeni mi?

KANSER ETKİSİ VAR MI?

Hava fritözü de dahil olmak üzere yüksek ısıda pişirme yöntemleriyle ilgili en büyük endişelerden biri, akrilamid oluşumudur. Bu kimyasal, pişirme işlemleri derin yağda kızartma ve yağda veya hava fritözünde kavurma ve yüksek sıcaklıklarda pişirme içerdiğinde belirli yiyeceklerde (patates ve ekmek gibi nişastalı yiyecekler) oluşabilir. Laboratuvar çalışmaları, yüksek akrilamid seviyelerinin hayvanlarda kansere yol açabileceğini göstermiştir. Ancak, insanlarda potansiyel kanserojen veya kansere neden olan etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.



Dr. Saurabh Sethi, hava fritözünün geleneksel yöntemlere kıyasla daha az zararlı kimyasal ürettiğini belirtiyor. Harvard doktoru, Instagram'da paylaşılan bir videoda, "İlk hava fritözleri, sıcak havayı dolaştırarak yiyecekleri pişirir ve çok az yağla veya hiç yağ kullanmadan çıtır bir doku elde etmenizi sağlar. Bu yöntem genellikle geleneksel derin kızartmaya göre daha az zararlı bileşik üretir" diyor.





