Harvardlı doktor açıkladı: Kanser nedeni mi?
Fritözler ve airfreyler yağsız yemek pişirmek için popülerdir, ancak yüksek ısı yöntemlerinde potansiyel bir kanserojen olan akrilamid konusunda endişeler ortaya çıkar. Harvardlı Dr. Saurabh Sethi, hava fritözlerinin derin yağda kızartmaya kıyasla daha az zararlı kimyasal ürettiğini iddia ediyor, ancak insanlarda kanser riski kesin olarak henüz belirlenmemiş.
Çıtır çıtır patates kızartması mı istiyorsunuz? İnsanlar artık derin yağda kızartılmış patates kızartması sipariş etmek yerine evde yağsız pişiriyor. Airfryerler , suçluluk duymadan yemek yemenin daha sağlıklı bir alternatifi olarak son zamanlarda popüler hale geldi.