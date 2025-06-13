Harvardlı doktor açıkladı: Kansere neden olan 6 besin
Kanser dünya genelinde her yıl pek çok insanı etkiliyor. Kanser hastalığında sadece genetik ve çevresel faktörler etkili değil. Tükettiniz bazı besinler kanser riskini artırıyor olabilir.
Dünyada her yıl milyonlarca insanı etkileyen kanser, sadece genetik ve çevresel faktörlerle değil, aynı zamanda günlük beslenme alışkanlıklarımızla da yakından ilişkili.
Harvard Üniversitesi mezunu gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, sosyal medyada viral olan bir videosunda, bilimsel araştırmalara dayanarak kanserle ilişkilendirilen altı gıda grubunu açıkladı. Sethi’ye göre bu yiyecekleri azaltmak ya da tamamen hayatımızdan çıkarmak, uzun vadede sağlığımızı korumada büyük rol oynayabilir.