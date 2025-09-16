Harvardlı doktor "bu meyveyi asla yemem" dedi: Bağırsak sağlığını bozuyor

Bu meyveler, uzun zamandır diyabet ve kanser gibi hastalıklarla ilişkilendirilen serbest radikallerle vücudun savaşmasına yardımcı olan antioksidanlarla doludur.



Nar ayrıca vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilen ve kalp hastalıkları için bilinen bir risk faktörü olan güçlü bir polifenol türü olan ellagitaninler içerir.



Barselona Üniversitesi'ndeki beslenme uzmanlarının öncülüğünde yapılan bir araştırmada , koyu renkli meyvelerde, sirkelerde, kakao ve zeytinyağında bulunan polifenoller açısından zengin bir beslenme düzeni uygulayan katılımcıların, çok az polifenol tüketenlere göre kalp hastalığı geliştirme riskinin yüzde 46 daha düşük olduğu görüldü.



Ortada kavun, armut ve elma yer alırken, üzüm ve portakal ise on üzerinden iki ve üç sırayı aldı.



Üzümün büyük kısmı sudan oluşur, C vitamini ve potasyum açısından zengindir ve hatta iltihabı azaltarak hastalık riskini düşürdüğü gösterilmiştir.



Ancak diğer meyvelerle karşılaştırıldığında kalorisi ve genel besin değeri de düşüktür.



Portakal, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilecek C vitamini, folat ve antioksidanlar açısından zengin olsa da, iyi şeylerin fazlası felaket sonuçlara yol açabilir.



