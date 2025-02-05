Harvardlı doktor "evlerde bulunan 3 zehirli eşya" diyerek açıkladı: Meğer böyle bir riski varmış

1. KOKULU MUMLAR

Ruh halini iyileştirmek için harika bir mum yakmayı kim istemez? Kokulu mumu yakmadan önce havada nelerin uçuştuğunu biliyor musunuz? Evet, kokulu mumlar evde hoş bir atmosfer yaratmak için popüler bir seçimdir.

Ancak Dr. Sethi, bu mumların çoğunun hormon seviyesini değiştirebilen ftalatlardan yapıldığını söylüyor.

Bu, uzun vadede özellikle üreme sistemi için çeşitli sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, soya ve balmumu gibi doğal malzemelerden yapılmış kokusuz mumları tercih etmenizi öneriyor. Bunlar yalnızca daha güvenli olmakla kalmaz, aynı zamanda daha temiz yanar ve çevreye daha az zararlıdır.





