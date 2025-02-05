Harvardlı doktor "evlerde bulunan 3 zehirli eşya" diyerek açıkladı: Meğer böyle bir riski varmış
Evimiz dünyadaki en güvenli yerdir, en azından çoğu kişi buna inanıyor. Peki kendi evinizde gizli tehlikeler olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, yakın zamanda yayınladığı bir Instagram videosunda, toksik olabilecek üç şok edici günlük eşyayı açıkladı.
Dr. Saurabh Sethi, kokulu mumların, plastik kesme tahtalarının ve çizilmiş yapışmaz tavaların potansiyel tehlikelerini vurguluyor. Zararlı maddelerden kaçınmak ve sağlık ve güvenliği artırmak için doğal malzemelerden yapılmış kokusuz mumlar seçmeyi, ahşap veya cam kesme tahtalarına geçmeyi ve paslanmaz çelik veya dökme demir pişirme kapları kullanmayı öneriyor.