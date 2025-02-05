Harvardlı doktor "evlerde bulunan 3 zehirli eşya" diyerek açıkladı: Meğer böyle bir riski varmış

Evimiz dünyadaki en güvenli yerdir, en azından çoğu kişi buna inanıyor. Peki kendi evinizde gizli tehlikeler olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, yakın zamanda yayınladığı bir Instagram videosunda, toksik olabilecek üç şok edici günlük eşyayı açıkladı.

Harvardlı doktor "evlerde bulunan 3 zehirli eşya" diyerek açıkladı: Meğer böyle bir riski varmış - 1

Dr. Saurabh Sethi, kokulu mumların, plastik kesme tahtalarının ve çizilmiş yapışmaz tavaların potansiyel tehlikelerini vurguluyor. Zararlı maddelerden kaçınmak ve sağlık ve güvenliği artırmak için doğal malzemelerden yapılmış kokusuz mumlar seçmeyi, ahşap veya cam kesme tahtalarına geçmeyi ve paslanmaz çelik veya dökme demir pişirme kapları kullanmayı öneriyor.


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Harvardlı doktor "evlerde bulunan 3 zehirli eşya" diyerek açıkladı: Meğer böyle bir riski varmış - 2

1. KOKULU MUMLAR

Ruh halini iyileştirmek için harika bir mum yakmayı kim istemez? Kokulu mumu yakmadan önce havada nelerin uçuştuğunu biliyor musunuz? Evet, kokulu mumlar evde hoş bir atmosfer yaratmak için popüler bir seçimdir.

Ancak Dr. Sethi, bu mumların çoğunun hormon seviyesini değiştirebilen ftalatlardan yapıldığını söylüyor.

Bu, uzun vadede özellikle üreme sistemi için çeşitli sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, soya ve balmumu gibi doğal malzemelerden yapılmış kokusuz mumları tercih etmenizi öneriyor. Bunlar yalnızca daha güvenli olmakla kalmaz, aynı zamanda daha temiz yanar ve çevreye daha az zararlıdır.


Harvardlı doktor "evlerde bulunan 3 zehirli eşya" diyerek açıkladı: Meğer böyle bir riski varmış - 3

"MUTFAK EVİN KALBİDİR"

Hepimiz mutfağın evin kalbi olduğunu, lezzetli yemeklerin ve değerli anıların yaratıldığı yer olduğunu biliyoruz. Ancak yemek pişirirken her gün kullandığımız bazı eşyaların sağlık risklerini gizleyebileceğini biliyor muydunuz? Daha yakından bakmanın zamanı geldi, Dr. Saurabh Sethi düşündüğünüzden daha zararlı olabilecek iki günlük mutfak eşyasına dikkat çekti.

2. PLASTİK KESME TAHTALARI: Plastik kesme tahtaları, uygun fiyatlı olmaları ve kolay temizlenmeleri nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, tekrarlanan kullanım bu tahtaların mikroplastikler, yiyecekleri kirletebilen ve potansiyel olarak insan vücuduna girebilen ve uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilen küçük parçacıklar salmasına neden olabilir.


Harvardlı doktor "evlerde bulunan 3 zehirli eşya" diyerek açıkladı: Meğer böyle bir riski varmış - 4

Dr. Sethi bunun yerine ahşap veya cam kesme tahtalarına geçmeyi öneriyor. Ahşap tahtalar toksik değildir ve zararlı maddeler salmaz, ancak dikkatli bir bakım gerektirir, neme maruz kalmaları eğilmelerine veya çatlamalarına neden olabilir ve bu da bakterileri hapsedebilir. Cam tahtalar hijyeniktir ve temizlenmesi kolaydır, ancak bıçakları hızla köreltebilir ve bu da onları günlük kullanım için daha az pratik hale getirir.


Harvardlı doktor "evlerde bulunan 3 zehirli eşya" diyerek açıkladı: Meğer böyle bir riski varmış - 5

3. ÇİZİK TAVALAR Hepimizin mutfağında sadece bir veya iki değil, birçok çizik olan en azından bir tane yapışmaz tava vardır. Yapışmaz pişirme kapları kullanışlı olsa da çizildiğinde veya ufalandığında tehlikeli hale gelebilir. Bu çizik tavalar üreme sağlığı sorunlarıyla ilişkilendirilen perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler (PFA'lar) salabilir.

Harvardlı doktor "evlerde bulunan 3 zehirli eşya" diyerek açıkladı: Meğer böyle bir riski varmış - 6

Dr. Sethi, yıpranmış yapışmaz tavaları paslanmaz çelik veya dökme demir pişirme kapları gibi daha güvenli seçeneklerle değiştirmenizi öneriyor. Bu malzemeler yiyeceklere zararlı kimyasallar sızdırmaz ve uzun vadede daha dayanıklıdır.

Bu toksik maddeleri daha sağlıklı seçeneklerle değiştirerek evinizi daha güvenli hale getirin. Sonuçta, birkaç basit değişiklik daha mutlu ve sağlıklı bir eve yol açabilir.

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