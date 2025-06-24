Harvardlı uzman açıkladı: 21 dakika bunu yapmak koşu bandından daha etkili

Günümüzde birçok kişi fitness hedeflerine, spor salonunda ter dökerek veya yüksek yoğunluklu antrenmanlara yönelerek ulaşmaya çalışırken uzmanlar sağlık için yürüyüş gibi orta yoğunluklu, sürdürülebilir egzersizlerin daha etkili olduğunu söylüyor.

Harvardlı uzman açıkladı: 21 dakika bunu yapmak koşu bandından daha etkili - 1


Harvard Üniversitesi biyoloğu Dr. Daniel E. Lieberman, modern fitness trendlerine çarpıcı bir itirazda bulunarak insanların yoğun egzersizler için değil, enerji tasarrufu için evrimleştiğini savundu. Lieberman’a göre, sağlıklı bir yaşam tarzı maratonlardan veya aşırı antrenmanlardan değil, yürüyüş gibi orta yoğunluklu, sürdürülebilir hareketlerden geçiyor.

Günümüzde birçok kişi fitness hedeflerine, spor salonunda ter dökerek veya yüksek yoğunluklu antrenmanlara yönelerek ulaşmaya çalışırken, Lieberman insan vücudunun biyolojik olarak bu şekilde evrimleşmediğini vurguladı.


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Harvardlı uzman açıkladı: 21 dakika bunu yapmak koşu bandından daha etkili - 2

Harvard’lı biyolog, “Sağlık ve zindelik uğruna gönüllü egzersiz yapmak çok yeni bir kavram. Atalarımız koşmayı veya ağırlık kaldırmayı tercih etmezdi. Hareketleri, hayatta kalmaya odaklıydı” diye konuştu.

Lieberman’a göre, insan bedeni enerjiyi korumak için evrimleşmiş bir mekanizma. “İnsanlardan ‘alışılmadık derecede şişman yaratıklar’ diye bahsetmem bir yargı değil, biyolojik bir gerçeği temsil ediyor. Atalarımız, gıdanın kıt olduğu koşullarda enerjiyi koruyacak şekilde evrimleştiler” diyen Lieberman, bu nedenle birçok insanın egzersiz yapma konusunda isteksiz olduğunu, bunu doğal bir refleks olarak değerlendirdiğini aktardı.


Harvardlı uzman açıkladı: 21 dakika bunu yapmak koşu bandından daha etkili - 3

YÜRÜMENİN GÜCÜ

Harvard’lı uzmana göre, yürümek insan doğasına en iyi şekilde uyan egzersizlerden biri. Atalarımız, yılda binlerce kilometre yürüyüşü keyif için değil, hayatta kalabilmek amacıyla gerçekleştirirdi. Lieberman, “Günümüzde yürümek, düşük etkili ama son derece etkili bir egzersiz yöntemi. Bir sonraki otobüs durağına yürümek veya öğle molasında yürüyüşe çıkmak, aşırı spor salonu antrenmanlarından çok daha faydalı olabilir” dedi.


Harvardlı uzman açıkladı: 21 dakika bunu yapmak koşu bandından daha etkili - 4

Modern fitness anlayışını da eleştiren Lieberman, acı ve bitkinliği “başarı” ile ilişkilendirmenin yanlış olduğunu vurguladı. Bunun yerine, düşük yoğunluklu, sürdürülebilir egzersizlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Araştırmalara göre, günde yalnızca 21 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmak (haftada 150 dakika) erken ölüm riskini yüzde 30 azaltabiliyor.

“Yüksek performans hedeflemek abartılıyor” diyen Lieberman, “Başarı, sadece madalya almak anlamına gelmez. Amaç, aktif kalmak, iyi hissetmek ve uzun bir yaşam sürmektir” dedi.


Harvardlı uzman açıkladı: 21 dakika bunu yapmak koşu bandından daha etkili - 5

AŞIRI ANTREMAN YAPMANIN RİSKLERİ

Modern fitness trendlerinin, özellikle gençlerde tükenmişlik ve yaralanmalara yol açabileceğine dikkat çeken Lieberman, “İnsanların doğal olarak sürekli yoğun efor sarf etmesi gerekmiyor. Spor salonunu bir gün atlamak başarısızlık değil, biyolojik bir ihtiyaç olabilir” diye konuştu.

Lieberman’a göre ideal olan, takıntılı bir spor rutini yerine, atalarımızdan miras aldığımız doğal hareketleri benimsemek. “Tutarlılık, orta yoğunlukta egzersiz ve keyif almak, sağlıklı yaşlanmanın anahtarı” dedi.


Harvardlı uzman açıkladı: 21 dakika bunu yapmak koşu bandından daha etkili - 6

Harvard biyoloğu Dr. Daniel E. Lieberman, insan biyolojisine aykırı olan aşırı fitness trendlerine karşı uyarıda bulunuyor. Onun önerisi: Yavaş, sürdürülebilir ve keyif veren egzersizleri tercih etmek, yürüyüşü ve orta yoğunlukta hareketi bir yaşam tarzı haline getirmek. Amaç, kısa sürede madalya kazanmak değil, uzun, sağlıklı ve dengeli bir hayat yaşamak.

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