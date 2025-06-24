Harvardlı uzman açıkladı: 21 dakika bunu yapmak koşu bandından daha etkili

Harvard’lı biyolog, “Sağlık ve zindelik uğruna gönüllü egzersiz yapmak çok yeni bir kavram. Atalarımız koşmayı veya ağırlık kaldırmayı tercih etmezdi. Hareketleri, hayatta kalmaya odaklıydı” diye konuştu.



Lieberman’a göre, insan bedeni enerjiyi korumak için evrimleşmiş bir mekanizma. “İnsanlardan ‘alışılmadık derecede şişman yaratıklar’ diye bahsetmem bir yargı değil, biyolojik bir gerçeği temsil ediyor. Atalarımız, gıdanın kıt olduğu koşullarda enerjiyi koruyacak şekilde evrimleştiler” diyen Lieberman, bu nedenle birçok insanın egzersiz yapma konusunda isteksiz olduğunu, bunu doğal bir refleks olarak değerlendirdiğini aktardı.





