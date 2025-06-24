Harvardlı uzman açıkladı: 21 dakika bunu yapmak koşu bandından daha etkili
Günümüzde birçok kişi fitness hedeflerine, spor salonunda ter dökerek veya yüksek yoğunluklu antrenmanlara yönelerek ulaşmaya çalışırken uzmanlar sağlık için yürüyüş gibi orta yoğunluklu, sürdürülebilir egzersizlerin daha etkili olduğunu söylüyor.
Harvard Üniversitesi biyoloğu Dr. Daniel E. Lieberman, modern fitness trendlerine çarpıcı bir itirazda bulunarak insanların yoğun egzersizler için değil, enerji tasarrufu için evrimleştiğini savundu. Lieberman’a göre, sağlıklı bir yaşam tarzı maratonlardan veya aşırı antrenmanlardan değil, yürüyüş gibi orta yoğunluklu, sürdürülebilir hareketlerden geçiyor.
Günümüzde birçok kişi fitness hedeflerine, spor salonunda ter dökerek veya yüksek yoğunluklu antrenmanlara yönelerek ulaşmaya çalışırken, Lieberman insan vücudunun biyolojik olarak bu şekilde evrimleşmediğini vurguladı.