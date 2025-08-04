Harvardlı uzman açıkladı: Limonlu su gerçekten sağlığa faydalı mı?

Limonlu su içmek genellikle sağlığa olan faydalarıyla biliniyor. Peki, limonlu su içmek gerçekten vücut sağlığını koruyor mu? Uzmanlar limonlu suyun sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Harvardlı uzman açıkladı: Limonlu su gerçekten sağlığa faydalı mı? - 1

Sağlıklı yaşam trendlerinin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen limonlu su, özellikle sosyal medyada adeta bir "mucize içecek" olarak lanse ediliyor. Peki, bu iddialar bilimsel temele dayanıyor mu? Harvard ve Stanford üniversitelerinde eğitim almış,gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, limonlu suyun sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirdi.


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Harvardlı uzman açıkladı: Limonlu su gerçekten sağlığa faydalı mı? - 2

SİNDİRİM VE C VİTAMİNİ DESTEĞİ

Dr. Sethi’ye göre limonlu su, hidrasyonu destekleyerek vücudun susuz kalmasının önüne geçebilir. “Yetişkinlerin yaklaşık %75’i kronik olarak susuz kalıyor. Limon suyu, su içmeyi daha cazip hale getirerek sindirimi, enerjiyi ve odaklanmayı olumlu yönde etkileyebilir,” diyor.

Ayrıca limon, C vitamini bakımından zengin bir meyve. Tek bir limon yaklaşık 35 miligram C vitamini sağlayarak günlük ihtiyacın %40’ını karşılıyor. Dr. Sethi, bu özelliğin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, ciltte kolajen üretimini desteklediğini ve demir emilimini artırdığını belirtiyor.


Harvardlı uzman açıkladı: Limonlu su gerçekten sağlığa faydalı mı? - 3

Özellikle mide asidi düşük olan bireylerde limonlu su, sindirime yardımcı olabiliyor. Hafif asidik yapısıyla mide özsuyunu ve safra akışını uyararak sindirim sürecini kolaylaştırabiliyor. Ancak Dr. Sethi, bu etkinin kişiden kişiye değişebileceğini vurguluyor.

Ilık limonlu suyun da rahatlatıcı olabileceğini ifade eden uzman, C vitamininin 70°C üzerinde parçalanmaya başladığını hatırlatarak, “Sıcak suya limon eklemeden önce biraz soğumasını bekleyin,” uyarısında bulunuyor.


Harvardlı uzman açıkladı: Limonlu su gerçekten sağlığa faydalı mı? - 4

REFLÜSÜ OLANLAR DİKKAT!

Dr. Sethi, gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) olan bireylerin yaklaşık %20’sinde limonlu suyun semptomları kötüleştirebildiğini belirtiyor. “Yanma veya şişkinlik yaşıyorsanız, özellikle aç karnına tüketmekten kaçının,” diye ekliyor.

DİŞ MİNESİ TEHLİKESİ

Limonun pH değeri yaklaşık 2.0; bu da onu oldukça asidik kılıyor. Dr. Sethi, diş minesini korumak adına limonlu suyun gün boyunca yudumlanmamasını, tek seferde tüketilmesini öneriyor. Ayrıca pipet kullanımını ve ardından sade suyla gargara yapılmasını tavsiye ediyor.

Limonlu su sıklıkla bir "detoks içeceği" olarak tanıtılsa da Dr. Sethi bu algının yanlış olduğunu savunuyor. “Vücudu toksinlerden arındırma işini karaciğeriniz ve böbrekleriniz yapar. Limonlu su sihirli bir temizlik sağlamaz, yalnızca sıvı alımını ve sindirimi destekler,” diyor.

Harvardlı uzman açıkladı: Limonlu su gerçekten sağlığa faydalı mı? - 5

Dr. Sethi’ye göre limonlu su, bazı bireyler için bağırsak sağlığını destekleyici bir rutine dönüşebilir. “Vücudunuz olumlu tepki veriyorsa, mikrobiyota üzerinde de faydası olabilir,” diyen uzman, her bireyin farklı tepkiler verebileceğini unutmamak gerektiğini vurguluyor.

Harvardlı uzman açıkladı: Limonlu su gerçekten sağlığa faydalı mı? - 6


Limonlu su, ölçülü tüketildiğinde sağlığa çeşitli katkılar sağlayabilir. Ancak diş sağlığı, mide hassasiyeti ve bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak tüketilmesi gerekiyor.

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