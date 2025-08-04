Harvardlı uzman açıkladı: Limonlu su gerçekten sağlığa faydalı mı?

REFLÜSÜ OLANLAR DİKKAT!

Dr. Sethi, gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) olan bireylerin yaklaşık %20’sinde limonlu suyun semptomları kötüleştirebildiğini belirtiyor. “Yanma veya şişkinlik yaşıyorsanız, özellikle aç karnına tüketmekten kaçının,” diye ekliyor.



DİŞ MİNESİ TEHLİKESİ



Limonun pH değeri yaklaşık 2.0; bu da onu oldukça asidik kılıyor. Dr. Sethi, diş minesini korumak adına limonlu suyun gün boyunca yudumlanmamasını, tek seferde tüketilmesini öneriyor. Ayrıca pipet kullanımını ve ardından sade suyla gargara yapılmasını tavsiye ediyor.



Limonlu su sıklıkla bir "detoks içeceği" olarak tanıtılsa da Dr. Sethi bu algının yanlış olduğunu savunuyor. “Vücudu toksinlerden arındırma işini karaciğeriniz ve böbrekleriniz yapar. Limonlu su sihirli bir temizlik sağlamaz, yalnızca sıvı alımını ve sindirimi destekler,” diyor.



