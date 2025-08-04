Harvardlı uzman açıkladı: Limonlu su gerçekten sağlığa faydalı mı?
Limonlu su içmek genellikle sağlığa olan faydalarıyla biliniyor. Peki, limonlu su içmek gerçekten vücut sağlığını koruyor mu? Uzmanlar limonlu suyun sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
Sağlıklı yaşam trendlerinin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen limonlu su, özellikle sosyal medyada adeta bir "mucize içecek" olarak lanse ediliyor. Peki, bu iddialar bilimsel temele dayanıyor mu? Harvard ve Stanford üniversitelerinde eğitim almış,gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, limonlu suyun sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirdi.