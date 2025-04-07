Harvardlı uzmanlar açıkladı: İnme, depresyon ve buna riskini aynı anda önlemek mümkün

Tedavisi olmayan hastalıklarla mücadele, erken önlem almayı gerektiriyor. Yapılan yeni bir araştırma, felç, depresyon ve bunama gibi yaşa bağlı beyin hastalıklarının riskini azaltmanın 17 farklı yolu olduğunu ortaya koydu.

Harvardlı uzmanlar açıkladı: İnme, depresyon ve buna riskini aynı anda önlemek mümkün - 1

Harvard Üniversitesi'ne bağlı Mass General Brigham Hastanesi'ndeki araştırmacılar, 17 değiştirilebilir risk faktörünü belirleyerek, bu faktörlerin düzeltilmesinin bu üç hastalığın riskini nasıl azalttığını gözler önüne serdiler. 59 önceki çalışmanın verileri birleştirilerek yapılan analiz, yaşam kalitesini artıran ve erken ölümleri engelleyen önemli bulgular sundu.


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Harvardlı uzmanlar açıkladı: İnme, depresyon ve buna riskini aynı anda önlemek mümkün - 2

Araştırma, en çok felç, depresyon ve bunama gibi hastalıkların ortak paydası olan risk faktörlerini vurguluyor. Bu faktörler arasında yüksek tansiyon, alkol kullanımı, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite eksiklikleri, uyku düzeni ve stres yönetimi gibi davranışsal değişkenler yer alıyor.


Harvardlı uzmanlar açıkladı: İnme, depresyon ve buna riskini aynı anda önlemek mümkün - 3

Araştırma, yüksek tansiyon ve ciddi böbrek hastalıklarının, felç, bunama ve ileri yaş depresyonu üzerindeki etkilerinin çok büyük olduğunu gösterdi. Mass General Hastanesi Beyin Bakım Laboratuvarları'ndan ve Harvard Tıp Fakültesi’nden araştırmacı Jasper Senff, "Felç, depresyon ve bunama arasındaki ilişki oldukça güçlüdür. Bu hastalıklar birbirini tetikleyebilir ve bu yüzden önleyici tedbirler, aynı anda birden fazla hastalığın görülme sıklığını azaltabilir," dedi.


Harvardlı uzmanlar açıkladı: İnme, depresyon ve buna riskini aynı anda önlemek mümkün - 4

RİSK FAKTÖRLERİNİ ÖNLEME YÖNTEMLERİ

Alkol: Aşırı alkol tüketimi karaciğer, kalp ve ruh sağlığına zarar verir. Ne yapabilirsiniz? Alkolsüz günler geçirebilir veya alkolü tamamen bırakabilirsiniz.

Kan Basıncı: Yüksek tansiyon, beyin hasarına yol açarak felç ve bilişsel gerilemeye neden olabilir. Ne yapabilirsiniz? Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmeyle kan basıncınızı kontrol altında tutabilirsiniz.


Harvardlı uzmanlar açıkladı: İnme, depresyon ve buna riskini aynı anda önlemek mümkün - 5

Vücut Kitle İndeksi (VKİ): Orta yaşta yüksek VKİ, felç ve depresyon riskini artırır. Ne yapabilirsiniz? Dengeli beslenmeye ve düzenli fiziksel aktiviteye odaklanarak sağlıklı bir kiloya ulaşabilirsiniz.

Açlık Plazma Glikozu: Yüksek açlık kan şekeri, diyabetin habercisidir ve bunama riskini artırabilir. Ne yapabilirsiniz? Sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersizle kan şekeri seviyenizi kontrol edebilirsiniz.


Harvardlı uzmanlar açıkladı: İnme, depresyon ve buna riskini aynı anda önlemek mümkün - 6

Kolesterol Seviyesi: Yüksek kolesterol, beyin fonksiyonlarını etkileyerek felç ve bunamaya yol açabilir. Ne yapabilirsiniz? Daha az yağlı yiyecekler tüketebilir, egzersiz yapabilir ve sigarayı bırakabilirsiniz.

Boş Zaman Bilişsel Aktivitesi: Zihinsel aktiviteler, bilişsel gerilemeyi engellemeye yardımcı olabilir. Ne yapabilirsiniz? Okuma, bulmaca çözme gibi aktivitelerle zihninizi aktif tutabilirsiniz.


Harvardlı uzmanlar açıkladı: İnme, depresyon ve buna riskini aynı anda önlemek mümkün - 7

Depresyon Semptomları: Depresyon, beyin sağlığını olumsuz etkiler. Ne yapabilirsiniz? Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve terapi ile depresyonla baş edebilirsiniz.

Diyet: Sağlıklı beslenme, pek çok hastalığın önlenmesinde önemli rol oynar. Ne yapabilirsiniz? Meyve, sebze ve tam tahıllardan zengin bir diyet tercih edebilirsiniz.

İşitme Kaybı: İşitme kaybı, bilişsel gerilemeyi artırabilir. Ne yapabilirsiniz? Yüksek seslerden korunarak işitme sağlığınıza dikkat edebilirsiniz.


Harvardlı uzmanlar açıkladı: İnme, depresyon ve buna riskini aynı anda önlemek mümkün - 8

Böbrek Fonksiyonu: Kronik böbrek hastalığı, felç ve bunama riskini artırır. Ne yapabilirsiniz? Böbrek sağlığını korumak için sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz yapabilirsiniz.

Ağrı: Kronik ağrı, depresyon ve bunama riskini artırabilir. Ne yapabilirsiniz? Ağrıyı yönetmek için düzenli egzersiz ve rahatlama teknikleri uygulayabilirsiniz.

Fiziksel Aktivite: Egzersiz eksikliği, beyin sağlığını olumsuz etkiler. Ne yapabilirsiniz? Haftada en az 150 dakika egzersiz yapmayı hedefleyebilirsiniz.


Harvardlı uzmanlar açıkladı: İnme, depresyon ve buna riskini aynı anda önlemek mümkün - 9

Yaşam Amacı: Güçlü bir amaca sahip olmak, ruh sağlığını iyileştirebilir. Ne yapabilirsiniz? Kendi hedeflerinizi belirleyerek, anlamlı aktivitelere katılabilirsiniz.

Uyku: Düzenli uyku, genel sağlık için önemlidir. Ne yapabilirsiniz? İyi uyku alışkanlıkları edinerek uyku kalitenizi artırabilirsiniz.

Sigara: Sigara içmek, beynin kan dolaşımını engeller ve bunama riskini artırır. Ne yapabilirsiniz? Sigarayı bırakmak için destek alabilirsiniz.

Harvardlı uzmanlar açıkladı: İnme, depresyon ve buna riskini aynı anda önlemek mümkün - 10

Sosyal Katılım: Sosyal izolasyon, depresyon ve bilişsel gerilemeyi artırır. Ne yapabilirsiniz? Sosyal bağlarınızı güçlendirebilir ve toplumsal faaliyetlere katılabilirsiniz.

Stres Yönetimi: Kronik stres, bunama ve felç riskini artırır. Ne yapabilirsiniz? Meditasyon ve derin nefes alma gibi rahatlama teknikleriyle stresinizi yönetebilirsiniz.

Bu araştırma, yaşa bağlı beyin hastalıklarının riskini aynı anda azaltmak için yaşam tarzı değişikliklerinin önemini bir kez daha vurguluyor. Sağlıklı bir yaşam tarzı, bu hastalıkların gelişme olasılığını ciddi şekilde azaltabilir.

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