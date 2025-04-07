Harvardlı uzmanlar açıkladı: İnme, depresyon ve buna riskini aynı anda önlemek mümkün

Sosyal Katılım: Sosyal izolasyon, depresyon ve bilişsel gerilemeyi artırır. Ne yapabilirsiniz? Sosyal bağlarınızı güçlendirebilir ve toplumsal faaliyetlere katılabilirsiniz.



Stres Yönetimi: Kronik stres, bunama ve felç riskini artırır. Ne yapabilirsiniz? Meditasyon ve derin nefes alma gibi rahatlama teknikleriyle stresinizi yönetebilirsiniz.



Bu araştırma, yaşa bağlı beyin hastalıklarının riskini aynı anda azaltmak için yaşam tarzı değişikliklerinin önemini bir kez daha vurguluyor. Sağlıklı bir yaşam tarzı, bu hastalıkların gelişme olasılığını ciddi şekilde azaltabilir.