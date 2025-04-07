Harvardlı uzmanlar açıkladı: İnme, depresyon ve buna riskini aynı anda önlemek mümkün
Tedavisi olmayan hastalıklarla mücadele, erken önlem almayı gerektiriyor. Yapılan yeni bir araştırma, felç, depresyon ve bunama gibi yaşa bağlı beyin hastalıklarının riskini azaltmanın 17 farklı yolu olduğunu ortaya koydu.
Harvard Üniversitesi'ne bağlı Mass General Brigham Hastanesi'ndeki araştırmacılar, 17 değiştirilebilir risk faktörünü belirleyerek, bu faktörlerin düzeltilmesinin bu üç hastalığın riskini nasıl azalttığını gözler önüne serdiler. 59 önceki çalışmanın verileri birleştirilerek yapılan analiz, yaşam kalitesini artıran ve erken ölümleri engelleyen önemli bulgular sundu.