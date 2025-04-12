Harvardlı uzmanlar bunama için gözden kaçan risk faktörlerini belirledi: Hepsi önlenebilir

Araştırmacılar, bunama, felç ve yaşlılık depresyonu üzerine yapılan 37 çalışmayı mercek altına aldı. Bulgular, bu üç hastalıktan en az ikisinin, değiştirilebilir yaşam tarzı faktörleriyle yakından ilişkili olduğunu gösterdi.



Diyabet, yüksek kolesterol, obezite, alkol kullanımı, işitme kaybı, uyku düzensizlikleri gibi belirgin sağlık sorunlarının yanı sıra; yaşamdan doyum alma, sosyal etkileşim, ağrıya duyarlılık ve işitme kalitesi gibi daha az fark edilen unsurlar da risk faktörleri arasında yer aldı.



Yüksek tansiyon, yetersiz beslenme ve fiziksel hareketsizlik ise bu üç rahatsızlığın ortak zeminde buluştuğu temel riskler olarak belirlendi. Araştırmaya göre, yüksek tansiyonun beyin damarlarına zarar vererek hem bunama hem felç hem de depresyon riskini artırabileceği vurgulandı.





