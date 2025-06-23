Hasar uydu görüntülerinde: Amerikan uçakları İran'ın nükleerini böyle vurdu

ISI OLAYLARI TESPİT EDİLDİ

Bu görsel, Fordo'nun vurulmadan önceki halini gösteriyor.

Yeraltındaki etkiler patlamanın derinliği ve çevredeki jeoloji de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olduğundan, patlama analistleri, çok hızlı sonuçlara varılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Yerel saatle 01.45 ile 02.30 arasında, dünyanın dört bir yanındaki yangınları ve şiddetli hava koşullarını tespit etmek için kullanılan uydular, Fordo sahasının yakınında önemli ısı olayları tespit etti. Uzmanlara göre ısı izleri, sahada hava savunması için kullanılan bir yerde yakalandı.