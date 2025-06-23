Hasar uydu görüntülerinde: Amerikan uçakları İran'ın nükleerini böyle vurdu
Amerikan B-2 bombardıman uçaklarının İran'ın nükleer tesislerine verdiği hasar uydu görüntülerine yansıdı. ABD basınına konuşan uzmanlara göre uydular, kritik Fordo sahasının yakınında önemli ısı olayları tespit etti.
Amerikan bombardıman uçakları tarafından vurulan İran'ın kritik nükleer tesisi Fordo'daki hasar uydu görüntülerine yansıdı.
ABD Başkaın Donald Trump, saldırıların İran'ın Fordow, İsfahan ve Natanz'daki üç önemli nükleer tesisini “tamamen ve tamamen yok ettiğini” söyledi.
Pentagon liderleri de dün düzenledikleri basın toplantısında daha ölçülü bir tanım kullanarak tesislerin hepsinin “son derece ciddi hasar gördüğünü" ve Fordo'da“kabiliyetlerin yok edildiğine inandıklarını açıkladı.