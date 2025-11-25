Hasat başladı, kurusun diye yollara serildi. Suriye'de çiftçi emeğiyle çocuk sevinci birleşti

25.11.2025 11:01

AA

Hasat mevsimi başladı, kurusun diye yollara serildi. Suriye'de çiftçi emeğiyle çocuk sevinci buluştu.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde Mısır hasadı mevsiminde, bazı çiftçiler sarı mısır ürünlerini güneşte kurutmak amacıyla yollara seriyor.

Yol boyunca uzanan bu mısır taneleri, adeta canlı bir doğa tablosuna dönüşüyor.

Çocuklar sarı mısır yığınlarının üzerinde büyük bir neşeyle oynarken, tarım mevsiminin getirdiği mutluluğu yansıtıyorlar.

Bu manzara, bir yandan çocukların sevinci, diğer yandan çiftçilerin emeğiyle birleşiyor.

