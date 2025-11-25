Hasat başladı, kurusun diye yollara serildi. Suriye'de çiftçi emeğiyle çocuk sevinci birleşti
25.11.2025 11:01
AA
Hasat mevsimi başladı, kurusun diye yollara serildi. Suriye'de çiftçi emeğiyle çocuk sevinci buluştu.
Anadolu Ajansı
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde Mısır hasadı mevsiminde, bazı çiftçiler sarı mısır ürünlerini güneşte kurutmak amacıyla yollara seriyor.
Anadolu Ajansı
Yol boyunca uzanan bu mısır taneleri, adeta canlı bir doğa tablosuna dönüşüyor.
Anadolu Ajansı
Çocuklar sarı mısır yığınlarının üzerinde büyük bir neşeyle oynarken, tarım mevsiminin getirdiği mutluluğu yansıtıyorlar.