Hastalığın belirtileri griple karıştırıldı: 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BELİRTİLER

Yüksek ve ani ateş

Şiddetli baş ağrısı ve ense sertliği

Işığa hassasiyet, mide bulantısı, kusma

Davranış değişiklikleri ve bilinç bulanıklığı

Solmayan mor döküntü

Soğuk el ve ayaklar, hızlı nefes alma, solgun cilt

Bebeklerde huzursuzluk, beslenme reddi ve tiz ağlama

Bazı durumlarda menenjit belirtileri karın ağrısı, kusma veya ishalle de kendini gösterebiliyor. Bu da hastalığın grip ya da mide enfeksiyonuyla karıştırılmasına neden oluyor.Doktorlar, ailelerin sezgilerine güvenmeleri gerektiğini belirtiyor. Çocuğunuzda ya da yakınınızda bu tür belirtiler varsa, zaman kaybetmeden acil servise başvurulması öneriliyor.Tanı için kan testleri ve gerekirse lomber ponksiyon uygulanıyor. Erken müdahale ise hayati öneme sahip.