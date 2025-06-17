Hastalığın belirtileri griple karıştırıldı: 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti

ABD'de yaşayan sağlıklı ve sportif bir çocuk olan 14 yaşındaki William Hand'in, menenjit enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetmesi doktorları harekete geçirdi. Uzmanlar, hastalığın belirtilerinin grip ya da mide virüsüyle karıştırılmaması gerektiği konusunda aileleri uyarıyor.

Hastalığın belirtileri griple karıştırıldı: 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti - 1

Genç yaşına rağmen aktif ve sağlıklı bir hayat süren William, sabah saatlerinde kendini iyi hissetmediğini söyledi ancak durumu saatler içinde hızla kötüleşti. Hastaneye kaldırılan William, menenjitin kana karışarak sepsise neden olan hızlı ilerleyen türüne yakalanmıştı. Ne yazık ki doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.


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Hastalığın belirtileri griple karıştırıldı: 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti - 2

William’ın babası, oğlunun spor kıyafetli bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, “Will’i her zaman böyle hatırlayacağım. Uzun saçları, kocaman gülümsemesi ve spor kıyafetleriyle. Yeniden görüşeceğiz, oğlum” notunu düştü.


Hastalığın belirtileri griple karıştırıldı: 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti - 3

HASTALIK GRİP GİBİ BULAŞIYOR, ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Uzmanlara göre bu trajik vaka, menenjitin ne kadar hızla ilerleyebileceğini gözler önüne seriyor. Yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ışığa karşı hassasiyet gibi grip benzeri belirtilerle başlayan hastalık, kısa sürede hayati tehlike yaratabiliyor.

Enfeksiyonun erken aşamalarında antibiyotik tedavisi hayati önem taşıyor. Ancak belirtiler genellikle geç fark edildiği için teşhis konulması gecikebiliyor.


Hastalığın belirtileri griple karıştırıldı: 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti - 4

İngiltere’de 2022 yılında 396 menenjit vakası görüldü; bunlardan 33’ü ölümle sonuçlandı. En çok etkilenen yaş grupları ise 15-19 ve 45-65 yaş aralığı olarak kayıtlara geçti.


Hastalığın belirtileri griple karıştırıldı: 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti - 5

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BELİRTİLER

  • Yüksek ve ani ateş
  • Şiddetli baş ağrısı ve ense sertliği
  • Işığa hassasiyet, mide bulantısı, kusma
  • Davranış değişiklikleri ve bilinç bulanıklığı
  • Solmayan mor döküntü
  • Soğuk el ve ayaklar, hızlı nefes alma, solgun cilt
  • Bebeklerde huzursuzluk, beslenme reddi ve tiz ağlama
Bazı durumlarda menenjit belirtileri karın ağrısı, kusma veya ishalle de kendini gösterebiliyor. Bu da hastalığın grip ya da mide enfeksiyonuyla karıştırılmasına neden oluyor.

Doktorlar, ailelerin sezgilerine güvenmeleri gerektiğini belirtiyor. Çocuğunuzda ya da yakınınızda bu tür belirtiler varsa, zaman kaybetmeden acil servise başvurulması öneriliyor.

Tanı için kan testleri ve gerekirse lomber ponksiyon uygulanıyor. Erken müdahale ise hayati öneme sahip.


Hastalığın belirtileri griple karıştırıldı: 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti - 6

Menenjite karşı geliştirilen aşılar vaka sayısını azaltsa da, tüm bakteri türlerine karşı tam koruma sağlamıyor. Özellikle gençler, üniversite öğrencileri ve bebekler risk grubunda yer alıyor. Salgınlar hâlâ okullarda ve yurtlarda görülebiliyor.

Her yıl yüzlerce kişiyi etkileyen menenjit, 10 vakadan birinde ölümle sonuçlanıyor. Hayatta kalanlar ise kalıcı hasarlarla karşı karşıya kalabiliyor.

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