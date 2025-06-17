Hastalığın belirtileri griple karıştırıldı: 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan sağlıklı ve sportif bir çocuk olan 14 yaşındaki William Hand'in, menenjit enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetmesi doktorları harekete geçirdi. Uzmanlar, hastalığın belirtilerinin grip ya da mide virüsüyle karıştırılmaması gerektiği konusunda aileleri uyarıyor.
Genç yaşına rağmen aktif ve sağlıklı bir hayat süren William, sabah saatlerinde kendini iyi hissetmediğini söyledi ancak durumu saatler içinde hızla kötüleşti. Hastaneye kaldırılan William, menenjitin kana karışarak sepsise neden olan hızlı ilerleyen türüne yakalanmıştı. Ne yazık ki doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.