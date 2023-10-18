Hastane saldırısı dünya basınında | "Biden Ürdün ziyaretini iptal etti"
500 kişinin öldüğü Gazze'deki hastane saldırısı dünya basınında da geniş yer buldu. Dünya basını özellikle İsrail ve Filistinli yetkililerin saldırıya ilişkin birbirini suçlamasına dikkat çekti. Ayrıca Amerikan Başkanı Joe Biden'ın saldırı sonrası Ürdün ziyaretini iptal edilmesine de yer verildi.
Gazze'deki hastane saldırısı dünya basınında geniş yer buldu.
İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti