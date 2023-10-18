Hastane saldırısı dünya basınında | "Biden Ürdün ziyaretini iptal etti"

500 kişinin öldüğü Gazze'deki hastane saldırısı dünya basınında da geniş yer buldu. Dünya basını özellikle İsrail ve Filistinli yetkililerin saldırıya ilişkin birbirini suçlamasına dikkat çekti. Ayrıca Amerikan Başkanı Joe Biden'ın saldırı sonrası Ürdün ziyaretini iptal edilmesine de yer verildi.

Hastane saldırısı dünya basınında | "Biden Ürdün ziyaretini iptal etti" - 1

Gazze'deki hastane saldırısı dünya basınında geniş yer buldu.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ

Hastane saldırısı dünya basınında | "Biden Ürdün ziyaretini iptal etti" - 2

Amerikan yayın organı CNN International'da "Gazze'de hastanedeki patlamada yüzlerce kişi öldü." başlığını atıp "İsrailli ve Filistinli yetkililer birbirini suçluyor." denildi.

Hastane saldırısı dünya basınında | "Biden Ürdün ziyaretini iptal etti" - 3

The Washington Post da manşetinde Filistinli yetkililerin sözüne yer verilip "Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişi öldü" yazıldı.

Haberde Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Ürdün ziyaretinin iptal edilmesine de yer verildi.

Hastane saldırısı dünya basınında | "Biden Ürdün ziyaretini iptal etti" - 4

The New York Times gazetesi de haberinde hastanede sadece tedavi görenlerin değil, evsiz kalanların da barındığı bilgisine yer verdi.

Haberde, siyasilerin kınama mesajlarının yanı sıra özellikle Arap dünyasındaki İsrail karşıtı protestolar da vardı.

Hastane saldırısı dünya basınında | "Biden Ürdün ziyaretini iptal etti" - 5

The Wall Street Journal hastanede hayatını kaybedenlerin sayısını vurguladı.

Biden'ın "Patlama nedeniyle üzgün ve öfkeliyim" açıklamasına yer verildi.

Ayrıca hastanedeki saldırının İsrail'in yıllardır üzerinde çalıştığı Arap ülkeleri arasında iyi niyet oluşturma çabasını da altüst ettiği paylaşıldı.

Hastane saldırısı dünya basınında | "Biden Ürdün ziyaretini iptal etti" - 6

İngiliz yayın organı BBC, Filistin ve İsrailli yetkililerin birbirini suçlamasına dikkat çekti.

Hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe edildiği vurgulandı. 

Hastane saldırısı dünya basınında | "Biden Ürdün ziyaretini iptal etti" - 7

İngiliz Guardian gazetesi "Gazze'deki ölümcül hastane patlaması Orta Doğu'da protestolara yol açtı: Biden Ürdün ziyaretini iptal etti" başlığını attı.

Hastane saldırısı dünya basınında | "Biden Ürdün ziyaretini iptal etti" - 8

The Times, "İsrail, yüzlerce kişinin öldüğü hastane saldırısının arkasında olduğunu inkar ediyor." manşetini attı.

Hastane saldırısı dünya basınında | "Biden Ürdün ziyaretini iptal etti" - 9

Financial Times gazetesi ise "Ürdün, Gazze'deki hastane patlamasından sonra Biden zirvesini iptal etti." başlığını kullandı.

Olayın, Biden'ın İsrail ziyaretine gölge düşürdüğü vurgulandı.

Hastane saldırısı dünya basınında | "Biden Ürdün ziyaretini iptal etti" - 10

İsrail'in Haaretz gazetesi, haberini İsrail Savunma Güçleri'nin açıklamalarına dayandırdı.

Haberde, "Hamas bir roketi fırlatırken başarısız oldu. Ardından bu roket hastaneye düştü." ifadesi kullanıldı.

Hastane saldırısı dünya basınında | "Biden Ürdün ziyaretini iptal etti" - 11

İsrail'in Yedioth Ahronoth basın organı da manşetinde İsrail Savunma Güçleri'nin açıklamasına yer verip"Gazze'deki hastane patlamasının arkasında İslami Cihad var." dedi.

Hastane saldırısı dünya basınında | "Biden Ürdün ziyaretini iptal etti" - 12

ÇİN, RUS VE HİNDİSTAN BASINI

Çin'in Xinhua haber ajansı, "acil" koduyla geçtiği haberinin başlığında, "Gazze'deki hastaneye İsrail hava saldırısında yüzlerce kişi öldü." ifadesine yer verdi.

Hastane saldırısı dünya basınında | "Biden Ürdün ziyaretini iptal etti" - 13

Rus haber ajansı TASS saldırıyı, "Gazze kentindeki hastaneye İsrail saldırısında 300'den fazla kişi öldü" başlığıyla duyurdu.

Hastane saldırısı dünya basınında | "Biden Ürdün ziyaretini iptal etti" - 14

Hint haber ajansı ANI News, "Gazze'deki hastanede patlamada yüzlerce kişi öldü" başlığını kullanırken, Hindistan TV kanalı NDTV'nin haberinde de "Gazze, hastaneye hava saldırısında 200 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail, bunu Hamas'ın yaptığını belirtti." başlıkları kullanıldı.

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