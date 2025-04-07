Hastanedeki korkunç hata genç kadının hayatını değiştirdi: Acile gitti, uyandığında bacağı yoktu
Korkunç bir sağlık hatası, 26 yaşındaki Molly Harbron’ın hayatını değiştirdi. Genç kadın, Acil Servis’te 16 saat süren acı dolu bir bekleyişin ardından, uyanıp bacağının kesildiğini öğrendi. O andan önce hiçbir şey hatırlamayan Molly, hayatının en karanlık dönemine adım atmıştı.
Molly Harbron, 25 Nisan 2020’de, ayağı uyuşmuş, bacağı soğumuş ve rengini kaybetmiş bir şekilde Acil Servis'e başvurdu. Genç kadın, o dönemde henüz 22 yaşındaydı ve büyük bir acı içinde hastaneye geldi. Sağlık görevlileri, bacağındaki derin ven trombozu (DVT) şüphesini taşısalar da gerekli testleri yapmadan, Molly’nin acı içinde 16 saat beklemesine neden oldular.