Hastanedeki korkunç hata genç kadının hayatını değiştirdi: Acile gitti, uyandığında bacağı yoktu

Korkunç bir sağlık hatası, 26 yaşındaki Molly Harbron’ın hayatını değiştirdi. Genç kadın, Acil Servis’te 16 saat süren acı dolu bir bekleyişin ardından, uyanıp bacağının kesildiğini öğrendi. O andan önce hiçbir şey hatırlamayan Molly, hayatının en karanlık dönemine adım atmıştı.

Hastanedeki korkunç hata genç kadının hayatını değiştirdi: Acile gitti, uyandığında bacağı yoktu - 1

Molly Harbron, 25 Nisan 2020’de, ayağı uyuşmuş, bacağı soğumuş ve rengini kaybetmiş bir şekilde Acil Servis'e başvurdu. Genç kadın, o dönemde henüz 22 yaşındaydı ve büyük bir acı içinde hastaneye geldi. Sağlık görevlileri, bacağındaki derin ven trombozu (DVT) şüphesini taşısalar da gerekli testleri yapmadan, Molly’nin acı içinde 16 saat beklemesine neden oldular.

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Hastanedeki korkunç hata genç kadının hayatını değiştirdi: Acile gitti, uyandığında bacağı yoktu - 2

ERKEN MÜDAHALE EDİLSEYDİ KURTULABİLİRDİ

Sağlık yetkilileri, bacakta kan akışının geri sağlanması için yeterli zamanın geçmesine izin verdi ve Molly'nin bacağına müdahale etmeyi ertelendi. 16 saatlik gecikme, bacağın kesilmesiyle sonuçlandı. Hastane yönetimi, eğer bacak 21:00’a kadar ameliyat edilseydi, Molly'nin bacağının kesilmesinin önlenebileceğini kabul etti. Ancak, bir gün daha beklemek zorunda kalan genç kadın, bacağı olmadan uyanarak büyük bir travma yaşadı.


Hastanedeki korkunç hata genç kadının hayatını değiştirdi: Acile gitti, uyandığında bacağı yoktu - 3

Bacağının kaybı, Molly için sadece fiziksel değil, psikolojik bir yıkım da oldu. Fiziksel olarak zorlayıcı bir işte çalışan ve haftada üç gün koşan bir genç kadınken, artık tek bacakla hayatını devam ettirme fikri ona dayanılmaz geliyordu. Ancak, zamanla kendini toparladı ve hayatına yeni bir yön verme kararı aldı.

Molly, hastaneden çıktıktan sonra bir ay kadar sonra sevgilisi Daniel’le tanıştı. Çift, evlendi ve Molly, protez bacağıyla nikah masasına oturmayı başardı. Ancak ilk protez, vücuduna uygun olmadığı için büyük bir rahatsızlık veriyordu. Zamanla özel olarak tasarlanmış bir protez kullanmaya başlayan Molly, eski hayatına dönmeye başladı. Artık rahatça yürüyebiliyor, alışveriş yapabiliyor ve araba kullanabiliyor.


Hastanedeki korkunç hata genç kadının hayatını değiştirdi: Acile gitti, uyandığında bacağı yoktu - 4

Molly, yaşadığı travmanın ardından tıbbi ihmalkarlık konusunda dava açtı. Avukatlar, Molly’nin bakımını yeniden incelemeye aldı. Avukat Ashlee Coates, "Molly'nin davası, hastaların karşılaşabileceği hayat değiştiren sonuçları gözler önüne seriyor. Molly, fiziksel ve psikolojik olarak büyük bir mücadele verdi, ancak her zaman iyileşmek için çaba sarf etti" dedi.


Hastanedeki korkunç hata genç kadının hayatını değiştirdi: Acile gitti, uyandığında bacağı yoktu - 5

Richard Robinson ise, "Molly'nin başına gelenlerden dolayı çok üzgünüz. Aldığı bakımın hak ettiği standartların altında kaldığını kabul ediyoruz. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Hastanedeki korkunç hata genç kadının hayatını değiştirdi: Acile gitti, uyandığında bacağı yoktu - 6

Molly’nin hikayesi, hem sağlık sistemindeki büyük eksiklikleri gözler önüne seriyor hem de benzer bir durumda olanlara umut veriyor. Hayatını yeniden kurmayı başaran Molly, başkalarının aynı hatalarla karşılaşmaması için mücadele etmeye devam ediyor.

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