Hastanedeki korkunç hata genç kadının hayatını değiştirdi: Acile gitti, uyandığında bacağı yoktu

Bacağının kaybı, Molly için sadece fiziksel değil, psikolojik bir yıkım da oldu. Fiziksel olarak zorlayıcı bir işte çalışan ve haftada üç gün koşan bir genç kadınken, artık tek bacakla hayatını devam ettirme fikri ona dayanılmaz geliyordu. Ancak, zamanla kendini toparladı ve hayatına yeni bir yön verme kararı aldı.



Molly, hastaneden çıktıktan sonra bir ay kadar sonra sevgilisi Daniel’le tanıştı. Çift, evlendi ve Molly, protez bacağıyla nikah masasına oturmayı başardı. Ancak ilk protez, vücuduna uygun olmadığı için büyük bir rahatsızlık veriyordu. Zamanla özel olarak tasarlanmış bir protez kullanmaya başlayan Molly, eski hayatına dönmeye başladı. Artık rahatça yürüyebiliyor, alışveriş yapabiliyor ve araba kullanabiliyor.





