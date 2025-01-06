Hastaneler ablukada: İsrail askerlerinin Gazze'de kaçırdığı Filistinli doktor Ebu Safiyye nerede?
Hamas'ın, sağlık merkezlerini askeri amaçlarla kullandığını iddia eden İsrail ordusu, Gazze'deki hastanelere yönelik saldırı ve ablukayı sürdürüyor. İsrail askerleri 27 Aralık'ta Kemal Advan hastanesine yaptığı baskında tesis müdürü Husam Ebu Safiyye'yi gözaltına aldı. Safiyye'den o günden bu yana haber alınamıyor. Gazze'deki sağlık merkezlerine yönelik saldırılar ve tahliye emirleri nedeniyle, şu anda işlevini sürdürebilen tek hastane el Avda hastanesi. O da İsrail'in baskın tehdidinin altında. (Haber: Derya Doğan)
Gazze'ye bombardımanı sürdüren İsrail, hastanelere yönelik ablukayı da artırdı.
İsrail askerleri, 27 Aralık'ta Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'yi gözaltına aldı.
Doktor Safiyye'den o günden bu yana haber yok.
İsrail, Filistinli silahlı grupların hastaneleri askeri amaçlarla kullandığını iddia ederek Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarını savunuyor ancak bu iddialara ilişkin bir kanıt bulunmuyor.