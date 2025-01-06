Hastaneler ablukada: İsrail askerlerinin Gazze'de kaçırdığı Filistinli doktor Ebu Safiyye nerede?

Hamas'ın, sağlık merkezlerini askeri amaçlarla kullandığını iddia eden İsrail ordusu, Gazze'deki hastanelere yönelik saldırı ve ablukayı sürdürüyor. İsrail askerleri 27 Aralık'ta Kemal Advan hastanesine yaptığı baskında tesis müdürü Husam Ebu Safiyye'yi gözaltına aldı. Safiyye'den o günden bu yana haber alınamıyor. Gazze'deki sağlık merkezlerine yönelik saldırılar ve tahliye emirleri nedeniyle, şu anda işlevini sürdürebilen tek hastane el Avda hastanesi. O da İsrail'in baskın tehdidinin altında. (Haber: Derya Doğan)

Hastaneler ablukada: İsrail askerlerinin Gazze'de kaçırdığı Filistinli doktor Ebu Safiyye nerede? - 1

Gazze'ye bombardımanı sürdüren İsrail,  hastanelere yönelik ablukayı da artırdı.

İsrail askerleri, 27 Aralık'ta Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'yi gözaltına aldı.

Doktor Safiyye'den o günden bu yana haber yok.

İsrail, Filistinli silahlı grupların hastaneleri askeri amaçlarla kullandığını iddia ederek Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarını savunuyor ancak bu iddialara ilişkin bir kanıt bulunmuyor.

DÜNYA HABERLERİ

Hastaneler ablukada: İsrail askerlerinin Gazze'de kaçırdığı Filistinli doktor Ebu Safiyye nerede? - 2

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNDEN ÇAĞRI

Dünya Sağlık Örgütü Direkötrü Tedros Adhonam Ghebreyesus, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 

İsrail'in baskın yaptığı ve ateşe verdiği Kemal Advan Hastanesi'nin tamamen işlevsiz kaldığını hatırlattı.

Ghebreyesus, 27 Aralık'ta gözaltına alınmasından bu yana hastane müdürü Husam Ebu Safiyye'nin güvenliği ve sağlık durumu hakkında hiçbir güncel bilgi alamadıklarını belirtti.

"İsrail'e, Safiyye'yi serbest bırakma çağrımızı sürdürüyoruz" dedi.

Hastaneler ablukada: İsrail askerlerinin Gazze'de kaçırdığı Filistinli doktor Ebu Safiyye nerede? - 3

GERİYE TEK BİR SAĞLIK MERKEZİ KALDI

Relief International adlı yardım grubu da Kuzey Gazze'deki el-Avda Hastanesi'nin, yakındaki Endonezya Hastanesi'nin ağır bombardımanının buradaki hizmetleri “imkansız” hale getirmesinin ardından Kuzey Gazze'de kısmen çalışan son tıbbi tesis haline geldiğini açıkladı.

Grup, el Avda'nın da İsrail'in tahliye emri altında olduğunu ve hastanenin son iki gün içinde, yakıt deposunu ve son jeneratörünü tahrip eden saldırılar da dahil olmak üzere saldırıya uğradığını kaydetti.

Hastaneler ablukada: İsrail askerlerinin Gazze'de kaçırdığı Filistinli doktor Ebu Safiyye nerede? - 4

BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, cuma günü İsrail saldırılarıyla ilgili bir toplantı düzenledi.

Örgütün insan hakları şefi Volker Türk, toplantıda yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın Gazze'deki hastanelerden saldırı düzenlediği yönündeki iddialarının genellikle “muğlak” olduğunu ve bazen de “kamuya açık bilgilerle çeliştiğini” söyledi.

Hastaneler ablukada: İsrail askerlerinin Gazze'de kaçırdığı Filistinli doktor Ebu Safiyye nerede? - 5

ELEKTRİK, YAKIT, İLAÇ YOK...

El Avda'ya destek sağlayan Relief International, hastanede şu anda 63 personel ve 34 hasta bulunduğunu bildirdi.

Açıklamada, “Tesisin elektriği yok ama hasta kabul etmeye devam ediyor, yakıtsız ve ciddi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı içinde mümkün olan en iyi tedaviyi sağlıyor. Personel dehşet içinde ve hastaların Gazze şehrine güvenli bir şekilde tahliyesi için izin verilmesini bekliyor” denildi.

Hastaneler ablukada: İsrail askerlerinin Gazze'de kaçırdığı Filistinli doktor Ebu Safiyye nerede? - 6

"GEÇİŞ İZNİ VERİLMESİ KRİTİK ÖNEMDE"

Grubun CEO'su Craig Redmond İsrail'i sivilleri, sağlık personelini ve sağlık altyapısını hedef almaya son vermeye çağırdı.

 Grubun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Cibaliye'deki el Avda hastanesinde hastaların ve sağlık personelinin karşı karşıya olduğu durumdan büyük üzüntü duyuyoruz. Şu anda, tahliye edilmeleri ve tesisten ayrılmaları için kendilerine güvenli geçiş izni verilmesi kritik önem taşıyor.”

Hastaneler ablukada: İsrail askerlerinin Gazze'de kaçırdığı Filistinli doktor Ebu Safiyye nerede? - 7
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