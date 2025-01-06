Hastaneler ablukada: İsrail askerlerinin Gazze'de kaçırdığı Filistinli doktor Ebu Safiyye nerede?

GERİYE TEK BİR SAĞLIK MERKEZİ KALDI

Relief International adlı yardım grubu da Kuzey Gazze'deki el-Avda Hastanesi'nin, yakındaki Endonezya Hastanesi'nin ağır bombardımanının buradaki hizmetleri “imkansız” hale getirmesinin ardından Kuzey Gazze'de kısmen çalışan son tıbbi tesis haline geldiğini açıkladı.

Grup, el Avda'nın da İsrail'in tahliye emri altında olduğunu ve hastanenin son iki gün içinde, yakıt deposunu ve son jeneratörünü tahrip eden saldırılar da dahil olmak üzere saldırıya uğradığını kaydetti.