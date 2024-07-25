Hastanelere 100'den fazla kişi akın etti: Ülkede beyin yiyen amip paniği

İsrail'de bir kişi beyin yiyen amip nedeniyle öldü. Bir çocuğun da benzer şüpheyle hastaneye kaldırılmasının ardından 100'den fazla kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğu bildirildi.

Hastanelere 100'den fazla kişi akın etti: Ülkede beyin yiyen amip paniği - 1

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail'in kuzeyindeki bir su parkında yüzen 2 kişide beyin yiyen amip tespit edildiği belirtildi.

Bu kişilerden 25 yaşında olduğu belirtilen adamın öldüğü, durumu ağır olan 10 yaşındaki çocuğun ise hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

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Hastanelere 100'den fazla kişi akın etti: Ülkede beyin yiyen amip paniği - 2

SU PARKI KAPATILIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın söz konusu su parkının kapatılması talimatını verdiği kaydedildi. Bakanlığın ayrıca son 2 haftada bu parkı ziyaret eden kişilerden ateş, baş ağrısı veya kusma gibi şikayetleri olan kişilerden sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçmelerini istediği aktarıldı.

Bunun üzerine 100'den fazla kişinin hastaneye başvurduğu bildirildi.

Hastanelere 100'den fazla kişi akın etti: Ülkede beyin yiyen amip paniği - 3

"Naegleria fowleri" adlı amip beyne burundan geçiyor. Uzmanlar, bu amip türünün bulaştığı kişilerin hayatta kalma ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirtiyor.

Hastanelere 100'den fazla kişi akın etti: Ülkede beyin yiyen amip paniği - 4

BEYİN YİYEN AMİP NEDİR?

Naegleria fowleri, menenjite neden olan bir amiptir. Beyin yiyen amip olarak da bilinir. Naegleria fowleri hastalığında tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açar ve vakalar genellikle ölümcül olur. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olurlar.

Hastanelere 100'den fazla kişi akın etti: Ülkede beyin yiyen amip paniği - 5

BEYİN YİYEN AMİP BELİRTİLERİ

Naegleria fowleri'ye yakalanan kişilerde boyun tutulması ve baş ağrısının yanı sıra yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler görülüyor. Hastaların çoğu genellikle bir hafta içinde hayatını kaybediyor. Vakaların çoğunda kısa süre içinde bilinç bulanıklığı, koma ve ölüm meydana geliyor.

Hastanelere 100'den fazla kişi akın etti: Ülkede beyin yiyen amip paniği - 6

BEYİN YİYEN AMİP NASIL BULAŞIR?

Beyin yiyen amip olarak da bilinen Naegleria fowleri, çamurlu su, göl ve yüzme havuzu gibi durgun sulardan bulaşıyor. Beyinde enfeksiyona yol açan ve genellikle ölümcül olabilen, mikro ölçekli ve tek hücreli Naegleria fowleri burun yoluyla insan vücuduna giriyor. Çoğunlukla göl, nehir, kanal gibi tatlı sularda bulunan amip, insandan insana geçmiyor. Naegleria fowleri sıcağı seven bir amip olduğu için küresel ısınma nedeniyle vakalarda artış beklendiği biliniyor.

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