Hastanelere 100'den fazla kişi akın etti: Ülkede beyin yiyen amip paniği
İsrail'de bir kişi beyin yiyen amip nedeniyle öldü. Bir çocuğun da benzer şüpheyle hastaneye kaldırılmasının ardından 100'den fazla kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğu bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail'in kuzeyindeki bir su parkında yüzen 2 kişide beyin yiyen amip tespit edildiği belirtildi.
Bu kişilerden 25 yaşında olduğu belirtilen adamın öldüğü, durumu ağır olan 10 yaşındaki çocuğun ise hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.