Hava olaylarına Covid etkisi: Yıldırımlar 5’te bir azaldı

Atmosferdeki bazı aerosollerin su buharı toplayarak bulut damlacıkları oluşturabileceği vurgulanırken, Williams, daha fazla aerosol olduğunda, buluttaki su buharının daha fazla sayıda damlacık arasında dağıldığını, bu nedenle damlacıkların daha küçük olduğunu ve daha büyük yağmur damlacıklarına dönüşme olasılığının daha düşük olduğunu söyledi.