Hava taksi hizmeti: Uçan taksiler göreve hazırlanıyor

Birleşik Krallık, hava taşımacılığında devrim yaratabilecek bir projeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Amerikan elektrikli hava taksi üreticisi Joby Aviation ve ünlü havayolu şirketi Virgin Atlantic, çevre dostu hava taksileriyle kısa mesafeli ulaşımı yeniden tanımlamak için güçlerini birleştiriyor. Bu ortaklık, yalnızca sıfır emisyon hedefini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda şehirler arası bağlantıyı daha hızlı ve sessiz bir şekilde sağlamayı vaat ediyor.



HAVA TAKSİLERİN ÖZELLİKLERİ



Joby'nin geliştirdiği hava taksileri, bir pilot ve dört yolcu taşıma kapasitesine sahip. Saatte 320 km hızla hareket edebilen bu araçlar, 160 km menzile ulaşabiliyor. Sessiz kalkış ve iniş özellikleri sayesinde şehir merkezlerinde dahi kullanılabilir bir seçenek sunan “Uçan Taksiler” geleneksel hava taşıtlarının gürültüsünden uzak, konforlu bir seyahat deneyimi sağlıyor.



Bu araçlar, tamamen elektrikli güç sistemleri sayesinde sıfır emisyon ile çalışarak çevreye duyarlı bir seçenek sunuyor. Dikey kalkış ve iniş yeteneği, sınırlı alanlarda dahi kolayca hareket edebilmesini sağlarken, sessiz çalışma özelliği, yoğun şehir bölgelerinde kullanım sırasında gürültü kirliliğini en aza indiriyor.



Özellikle belirtmek gerekir ki hava taksileri, uçan arabalar değildir. Bu araçlar, altı rotoru bulunan, helikopter benzeri elektrikli uçaklar şeklinde sınıflandırılıyor. Hareketli rotorları sayesinde dikey kalkış yapabilen araçlar, havalandıktan sonra eğimli rotorları kullanarak ileri uçuşa geçebiliyor.