Hava yolu şirketleri, Ortadoğu uçuşlarını birer birer askıya alıyor
Ortadoğu'da gerginlik artarken, giderek daha fazla havayolu şirketi İsrail, Ürdün ve Lübnan'a uçuşlarını durduruyor. Şirketler askıya alma kararının güvenlik gerekçesiyle verildiğini açıklarken tarihler art arda uzatılıyor.
YUNANİSTAN
Yunanistan'ın Aegean Hava Yolları, güvenlik gerekçesiyle Tel Aviv uçuşlarının 8 Ağustos'a kadar iptal edildiğini duyurdu.
Şirketin açıklamasında, Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na yapılacak seferlerin askıya alınma tarihinin uzatıldığı belirtildi.
Daha önce 6 Ağustos olarak belirlenen askıya alma kararının 8 Ağustos'a uzatıldığı bildirildi.