Hava yolu şirketleri, Ortadoğu uçuşlarını birer birer askıya alıyor

FRANSA

Air France yaptığı açıklamada, Gazze savaşının yayılabileceği endişesiyle kendisinin ve düşük maliyetli yan kuruluşu Transavia'nın Beyrut uçuşlarının en az perşembe gününe kadar askıya alınacağını duyurdu.

Havayolu şirketi, 29 Temmuz'dan bu yana durdurulan Beyrut uçuşlarının yeniden başlamasının "yerel durumun yeni bir değerlendirmesine tabi olacağını" aktardı.

İki Fransız havayolu şirketi, Golan Tepeleri'nde 12 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından bu güzergâha hizmet vermeyi durdurmuştu.