Hava yolu şirketleri, Ortadoğu uçuşlarını birer birer askıya alıyor

Ortadoğu'da gerginlik artarken, giderek daha fazla havayolu şirketi İsrail, Ürdün ve Lübnan'a uçuşlarını durduruyor. Şirketler askıya alma kararının güvenlik gerekçesiyle verildiğini açıklarken tarihler art arda uzatılıyor.

Hava yolu şirketleri, Ortadoğu uçuşlarını birer birer askıya alıyor - 1

YUNANİSTAN

Yunanistan'ın Aegean Hava Yolları, güvenlik gerekçesiyle Tel Aviv uçuşlarının 8 Ağustos'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

Şirketin açıklamasında, Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na yapılacak seferlerin askıya alınma tarihinin uzatıldığı belirtildi.

Daha önce 6 Ağustos olarak belirlenen askıya alma kararının 8 Ağustos'a uzatıldığı bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

Hava yolu şirketleri, Ortadoğu uçuşlarını birer birer askıya alıyor - 2

Beyrut'taki Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na uçuşların 8 Ağustos'a kadar askıya alınması kararının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, uçuşları iptal edilen yolcuların yeniden rezervasyon yapabilecekleri veya para iadesi talep edebilecekleri belirtildi.

Hava yolu şirketleri, Ortadoğu uçuşlarını birer birer askıya alıyor - 3

FRANSA

Air France yaptığı açıklamada, Gazze savaşının yayılabileceği endişesiyle kendisinin ve düşük maliyetli yan kuruluşu Transavia'nın Beyrut uçuşlarının en az perşembe gününe kadar askıya alınacağını duyurdu.

Havayolu şirketi, 29 Temmuz'dan bu yana durdurulan Beyrut uçuşlarının yeniden başlamasının "yerel durumun yeni bir değerlendirmesine tabi olacağını" aktardı.

İki Fransız havayolu şirketi, Golan Tepeleri'nde 12 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından bu güzergâha hizmet vermeyi durdurmuştu.

Hava yolu şirketleri, Ortadoğu uçuşlarını birer birer askıya alıyor - 4

Air France açıklamasında, "müşterilerinin ve mürettebatının güvenliğinin bir numaralı önceliği olduğu" vurgulandı.

Şirket, 18 Ağustos ve öncesinde bileti olan müşterilerinin seyahatlerini ücretsiz olarak erteleyebileceklerini veya iptal edebileceklerini söyledi.

Hava yolu şirketleri, Ortadoğu uçuşlarını birer birer askıya alıyor - 5

ALMANYA

Alman havayolu şirketi Lufthansa Beyrut, Tahran ve Tel Aviv uçuşlarını 12 Ağustos'a kadar askıya aldı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, 8 Ağustos'a kadar Tel Aviv'e uçulmayacağı ve daha önce alınan Beyrut'a uçmama kararının kapsamının da 12 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Karara gerekçe olarak bölgede kötüleşen güvenlik durumu gösterildi, uçuşların yeniden başlatılmasıyla ilgili "sahadaki durumun izleneceği" kaydedildi.

Hava yolu şirketleri, Ortadoğu uçuşlarını birer birer askıya alıyor - 6

HİNDİSTAN

Hindistan hava yolu firması Air India, Ortadoğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e ve bu kentten yaptığı uçuşları durdurma kararı aldı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, "Ortadoğu'nun bazı bölgelerinde devam eden durum göz önünde bulundurularak, Tel Aviv uçuşlarımızı 8 Ağustos'a kadar askıya aldık." ifadesi kullanıldı.

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