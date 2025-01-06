Havaalanında protesto: Öfkelenen İranlı kadın mollanın sarığını çıkarıp başörtüsü yaptı!
Tahran Mehrabad Havalimanı'nda bir kadın, tartıştığı mollanın sarığını çekip çıkararak başına eşarp olarak taktı. Sosyal medyada paylaşılan videoyla ortaya çıkan olay "güçlü bir protesto eylemi olarak yorumlandı.
Tahran Mehrabad Havalimanı'nda çekilen bir video İran'da viral oldu.
Videoda, bir din adamıyla karşı karşıya gelen bir kadının, tartışma sırasında din adamının sarığını çıkarıp kendi başına eşarp gibi taktığı görülüyor.
Kadın öfkeyle mollanın sarığını çıkarıyor ve “Demek şimdi şerefin var?” diyor.
Daha sonra kocasını arıyor, ismini söylüyor ve “Kocama ne yaptın?” diye soruyor.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, havaalanındaki olayı güçlü bir protesto eylemi olarak yorumladı ve “olağanüstü bir protesto performansı” olarak nitelendirdi.