Havaalanında protesto: Öfkelenen İranlı kadın mollanın sarığını çıkarıp başörtüsü yaptı!

Tahran Mehrabad Havalimanı'nda bir kadın, tartıştığı mollanın sarığını çekip çıkararak başına eşarp olarak taktı. Sosyal medyada paylaşılan videoyla ortaya çıkan olay "güçlü bir protesto eylemi olarak yorumlandı.

Havaalanında protesto: Öfkelenen İranlı kadın mollanın sarığını çıkarıp başörtüsü yaptı! - 1

Tahran Mehrabad Havalimanı'nda çekilen bir video İran'da viral oldu.

Videoda, bir din adamıyla karşı karşıya gelen bir kadının, tartışma sırasında din adamının sarığını çıkarıp kendi başına eşarp gibi taktığı görülüyor.

Kadın öfkeyle mollanın sarığını çıkarıyor ve  “Demek şimdi şerefin var?” diyor.

Daha sonra kocasını arıyor, ismini söylüyor ve “Kocama ne yaptın?” diye soruyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, havaalanındaki olayı güçlü bir protesto eylemi olarak yorumladı ve “olağanüstü bir protesto performansı” olarak nitelendirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Havaalanında protesto: Öfkelenen İranlı kadın mollanın sarığını çıkarıp başörtüsü yaptı! - 2

YİNE "PSİKOLOJİK SORUNLAR" AÇIKLAMASI

İlk yüzleşmenin kesin tarihi ve nedeni belirsizliğini koruyor.

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bir medya kuruluşu olan Mashregh News, olayın başörtüsüyle ilgisi olmadığını bildirdi ve kadının “psikolojik sorunları” olduğunu iddia etti.

Haberde ayrıca kadının kısa süreliğine gözaltına alındığı ancak daha sonra şikayetçilerin rızasıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Havaalanında protesto: Öfkelenen İranlı kadın mollanın sarığını çıkarıp başörtüsü yaptı! - 3

KADINLARA BASKI ARTTI

Olay, özellikle Mahsa Amini'nin Eylül 2022'de polis gözetiminde hayatını kaybetmesinin ardından İran'da kadınlar tarafından artan sivil itaatsizlik bağlamında meydana geldi.

Havaalanları da dahil olmak üzere kamuya açık yerlerde zorunlu başörtüsüne karşı çıkan kadınlara yönelik baskılar da yoğunlaştı.

Havaalanında protesto: Öfkelenen İranlı kadın mollanın sarığını çıkarıp başörtüsü yaptı! - 4

ÜNİVERSİTEDEKİ ÇIPLAK KADIN SEMBOL OLDU

Kasım ayında Tahran'daki Azad Üniversitesi'nin Bilim ve Araştırma bölümünde okuyan bir kadın öğrenci, protesto amacıyla kıyafetlerini çıkararak kıyafet özgürlüğü hareketinin sembolü haline gelmişti.

Birçok İranlı bunu bir meydan okuma eylemi olarak kabul ederken, resmi söylemler onu akli dengesi yerinde olmayan biri olarak göstermeye çalıştı.

İran'daki dört psikoloji ve psikiyatri derneği geçtiğimiz yıl hükümeti zorunlu başörtüsüne karşı muhalefeti bastırmak için psikiyatri ve psikolojiyi kötüye kullanmakla eleştirmişti.

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