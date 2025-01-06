Havaalanında protesto: Öfkelenen İranlı kadın mollanın sarığını çıkarıp başörtüsü yaptı!

ÜNİVERSİTEDEKİ ÇIPLAK KADIN SEMBOL OLDU

Kasım ayında Tahran'daki Azad Üniversitesi'nin Bilim ve Araştırma bölümünde okuyan bir kadın öğrenci, protesto amacıyla kıyafetlerini çıkararak kıyafet özgürlüğü hareketinin sembolü haline gelmişti.

Birçok İranlı bunu bir meydan okuma eylemi olarak kabul ederken, resmi söylemler onu akli dengesi yerinde olmayan biri olarak göstermeye çalıştı.

İran'daki dört psikoloji ve psikiyatri derneği geçtiğimiz yıl hükümeti zorunlu başörtüsüne karşı muhalefeti bastırmak için psikiyatri ve psikolojiyi kötüye kullanmakla eleştirmişti.