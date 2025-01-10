Havacılık ajansı uyardı! Rusya üzerinden uçan uçaklar tehlikede
Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı, Rusya üzerinden uçan havayollarının yüksek riskle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Ajans, Rus hava sahasında uçuşlardan kaçınılmasını önererek dikkat edilmesi gereken kent ve havalimanlarının listesini yayınladı. Yaşanan kazaların büyük çoğunun kapatılmayan hava sahasında, İHA saldırıları veya hava savunma sistemleri nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Rus hava savunma sistemi tarafından düşürülmüştü.
YÜKSEK RİSK UYARISI
Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı, Rusya üzerinden gerçekleştirilen uçuşlar hakkında uyarıda bulundu.
Ajansın uyarısında, "Rusya'nın üzerinden uçan havayolları yüksek riskle karşı karşıya." ifadelerine yer verildi.