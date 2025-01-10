Havacılık ajansı uyardı! Rusya üzerinden uçan uçaklar tehlikede

Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı, Rusya üzerinden uçan havayollarının yüksek riskle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Ajans, Rus hava sahasında uçuşlardan kaçınılmasını önererek dikkat edilmesi gereken kent ve havalimanlarının listesini yayınladı. Yaşanan kazaların büyük çoğunun kapatılmayan hava sahasında, İHA saldırıları veya hava savunma sistemleri nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Rus hava savunma sistemi tarafından düşürülmüştü.

Havacılık ajansı uyardı! Rusya üzerinden uçan uçaklar tehlikede - 1

YÜKSEK RİSK UYARISI

Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı, Rusya üzerinden gerçekleştirilen uçuşlar hakkında uyarıda bulundu.

Ajansın uyarısında, "Rusya'nın üzerinden uçan havayolları yüksek riskle karşı karşıya." ifadelerine yer verildi.

DÜNYA HABERLERİ

Havacılık ajansı uyardı! Rusya üzerinden uçan uçaklar tehlikede - 2

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONUMLAR AÇIKLANDI

Ajans, Rus hava sahasında uçuşlardan kaçınılmasını önererek Moskova, St. Petersburg, Rostov-on-Don, Yekaterinburg ve Samara kentlerine özellikle dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Havacılık ajansı uyardı! Rusya üzerinden uçan uçaklar tehlikede - 3

POTANSİYEL TEHLİKELER DEĞERLENDİRİLİYOR

Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni yayınlayan ajans, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden yasadışı işgali ve bölgedeki havacılık güvenliğine yönelik potansiyel risklere değindi.

Ajansın tehdit ve risk seviyesindeki olası değişiklikleri değerlendirmek için durumu yakından izlemeye devam edeceği aktarıldı.

Havacılık ajansı uyardı! Rusya üzerinden uçan uçaklar tehlikede - 4

KAZALARIN SEBEBİ RUSYA'NIN İHMALİ Mİ?

Ajans, yaşanan kazaların büyük çoğunun Rusya Federasyonu tarafından kapatılmayan hava sahasında, İHA saldırıları veya hava savunma sistemlerinin aktivasyonu sırasında gerçekleştiğini hatırlattı.

Havayolu şirketlerinin bu tavsiyeye uymaları ve aksi belirtilene kadar belirtilen hava sahasında uçmaktan kaçınmaları önerildi.

Havacılık ajansı uyardı! Rusya üzerinden uçan uçaklar tehlikede - 5

AZERBAYCAN UÇAĞI DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Kazakistan üzerinde Rus hava savunma sistemi tarafından düşürülmüştü.

Havacılık ajansı uyardı! Rusya üzerinden uçan uçaklar tehlikede - 6

PUTİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Olay dünya basınında geniş yankı bulurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaşanan kaza nedeniyle özür dilemişti.

Havacılık ajansı uyardı! Rusya üzerinden uçan uçaklar tehlikede - 7
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