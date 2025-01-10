Havacılık ajansı uyardı! Rusya üzerinden uçan uçaklar tehlikede

KAZALARIN SEBEBİ RUSYA'NIN İHMALİ Mİ?

Ajans, yaşanan kazaların büyük çoğunun Rusya Federasyonu tarafından kapatılmayan hava sahasında, İHA saldırıları veya hava savunma sistemlerinin aktivasyonu sırasında gerçekleştiğini hatırlattı.

Havayolu şirketlerinin bu tavsiyeye uymaları ve aksi belirtilene kadar belirtilen hava sahasında uçmaktan kaçınmaları önerildi.