Havacılık tarihine damga vurdular: Mucizevi tek kişilik kurtuluşlar!
Hindistan’da 265 can alan Air India faciasından sağ kurtulan tek kişi, havacılık tarihindeki benzer “mucize kurtuluşları” yeniden gündeme getirdi.
HİNDİSTAN'DA HAVACILIK FELAKETİ
12 Haziran'da Hindistan'ın Ahmedabad kentinde meydana gelen Air India kazası havacılık tarihine damga vuran kazalara bir yenisini daha ekledi.
İngiltere'ye giden uçuş, kalkış sırasında düştüğünde Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılıyordu.
242 yolcu taşıyan uçaktan sadece 40 yaşındaki İngiliz vatandaşı Vishwash Kumar Ramesh kurtulmayı başardı. Uçakta 11A numaralı koltukta oturan adam şu anda hastanede tedavi görüyor.