Havacılık tarihine damga vurdular: Mucizevi tek kişilik kurtuluşlar!

4 YAŞINDAKİ KIZ TÜM AİLESİNİ KAYBETTİ

ABD'de Ağustos 1987’de gerçekleşen trajik Northwest Airlines Flight 255 kazasında, uçağın 156 yolcusundan sadece 4 yaşındaki Cecelia Cichan hayatta kaldı.

Uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düştü ve kazada Cecelia'nın anne, baba ve erkek kardeşi dahil olmak üzere uçaktaki 151 kişi ile yerde bulunan iki kişi yaşamını yitirdi.

Cichan, kazanın ardından enkazın içinde ağır yaralı olarak bulundu. Vücudunda ciddi yanıklar ve çok sayıda kırık bulunan küçük kız, hayatta kalabilmek için uzun ve zorlu bir tedavi sürecinden geçti.