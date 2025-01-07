Havacılık uzmanları değerlendirdi: Boeing'de sular durulacak mı?

Amerikan gazetesi Wall Street Journal, Amerikan havacılık devi Boeing'in son skandalların ve kalite krizlerinin ardından kendisini toparlamak için ne yapması gerektiğini inceledi. Havada patlayan bir acil çıkış kapısı ,fabrikada yaşanan kalite kontrol krizleri, uzayda mahsur kalan astronotlar, üretimi felç eden bir grev... Son beş yılda Boeing'in karşı karşıya olduğu sorunlar saymakla bitmiyor. İşte uzmanlara göre Boeing'i ipin ucundan alabilecek bazı yöntemler.

Havacılık uzmanları değerlendirdi: Boeing'de sular durulacak mı? - 1

GİDİŞAT İÇ AÇICI DEĞİL

Havada patlayan bir acil çıkış kapısı. Fabrikada yaşanan kalite kontrol krizleri. Uzayda mahsur kalan astronotlar. Üretimi felç eden bir grev.

Boeing'in karşı karşıya olduğu sorunlar saymakla bitmiyor.

2018 ve 2019'da 346 kişinin ölümüne yol açan iki ölümcül kaza da denkleme dahil olduğunda, şirketin gidişatı hiç iç açıcı değil.

DÜNYA HABERLERİ

Havacılık uzmanları değerlendirdi: Boeing'de sular durulacak mı? - 2

"DURUM ÇOK KÖTÜ"

Boeing'in yeni CEO'su Kelly Ortberg, kasım ayında şirket çalışanlarıyla düzenlediği toplantıda, "Arkadaşlar, durum çok kötü." dedi.

Boeing, Avrupa'nın Airbus'ıyla birlikte ABD'nin en büyük ihracatçısı ve dünyanın iki büyük ticari jet uçağı üreticisinden biri. Şirket ayrıca, ABD ordusu için jetler, bombalar ve helikopterlerle birlikte NASA için roketler ve uzay araçları üretiyor.

Havacılık uzmanları değerlendirdi: Boeing'de sular durulacak mı? - 3

BOEING'İ KURTARMAK MÜMKÜN MÜ?

Amerikan gazetesi Wall Street Journal, Boeing'in kendisini toparlamak için ne yapması gerektiğini inceledi.

Mevcut ve eski Boeing liderleri, havayolu yöneticileri, çalışanlar ve tedarikçiler bu konuda fikirlerini paylaştı... İşte Boeing'i ipin ucundan alabilecek bazı yöntemler.

Havacılık uzmanları değerlendirdi: Boeing'de sular durulacak mı? - 4

BÜYÜK DÜŞÜNMEK

Boeing onlarca yıldır havacılık öncüsüydü -ancak Boeing'in yeni bir uçak tanıtmasının üzerinden 20 yıl geçti. O zamandan beri, jet üreticisi mevcut modellerinde güncellemeler yaptı.

1996'dan 2003'e kadar Boeing'in CEO'su olan Phil Condit, Boeing'in mümkün olan en kısa sürede yepyeni bir tasarım üzerinde çalışmaya başlaması gerektiğini söyledi.

Havacılık uzmanları değerlendirdi: Boeing'de sular durulacak mı? - 5

Boeing'in ABD Temsilcisi Adam Smith ise, "Başarılı şirketler büyük bahisler yapar. Önceden bir maliyeti var ama yapıyorlar." diye konuştu.

Washington Üniversitesi'nde kariyer merkezi direktörü ve eski Boeing program yöneticisi olan Gail Cornelius, "Mevcut nesil sosyal etkiyle çok ilgileniyor. Blue Origin insanları Mars'a göndermek istiyor. Tesla, gazdan kurtulmak istiyor. Sosyal etki elle tutulur. Boeing'in böyle bir etkisi yok." dedi.

Havacılık uzmanları değerlendirdi: Boeing'de sular durulacak mı? - 6

ŞİRKET POLİTİKASINI DÜZELTMEK

Boeing'in şirket politikası zamanla yaratıcılığa ve kaliteye değer veren bir kültürden hissedar getirilerine öncelik veren bir politikaya dönüştü.

Yetkililere göre, şirketin her katmanına, fabrika zeminini süpüren kişiye kadar, herkes için en önemli odak noktası mükemmellik ve uçuş güvenliği olmalı.

Havacılık uzmanları değerlendirdi: Boeing'de sular durulacak mı? - 7

GÜVENİ YENİDEN SAĞLAMAK

737 MAX kazaları halkın güvenini sarstı. Düzenleyiciler, yasa koyucuların baskısı altında, şirketi daha yakından incelemeye başladı, teslimatları ve yeni uçak modellerinin onayını yavaşlattı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan olaylar halkın güvenini daha da aşındırdı. Boeing, temmuz ayında ölümcül MAX kazalarından önce hava güvenliği düzenleyicilerini yanılttığı yönündeki bir suçlamayı kabul etti.

Havacılık uzmanları değerlendirdi: Boeing'de sular durulacak mı? - 8

Boeing'in Starliner uzay aracı, teknik sorunlar nedeniyle iki astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur bıraktıktan sonra şimdi belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.

Uzmanlar, Boeing'in yeni bir uçak tasarlamak gibi büyük bir hamle yapmadan önce güvenlik sorunlarını düzene koyması gerektiğini söylüyor.

Boeing'in başka bir hata daha ayapma lüksü yok.

Havacılık uzmanları değerlendirdi: Boeing'de sular durulacak mı? - 9

DAHA VERİMLİ MÜHENDİSLİK

Boeing, havayolları arasında popüler hale gelen daha verimli Airbus A330 ile rekabet etmek için geniş gövdeli 787'yi üretti.

787 harika bir uçaktı ancak aşırı mühendislik örnekleri içeriyordu.

Boeing jetlerinin dünyadaki en büyük sahibi olan kiracı AerCap'in CEO'su Aengus Kelly, "Mühendislerin çılgınca hareket etmelerine izin verildi. Ay'a uçabilen bu uçağı yaratma çabaları nedeniyle program maliyetin 26 milyar dolar üzerindeydi. Uçak 19 ay sonra uçmaya hazır hale geldi." dedi.

Havacılık uzmanları değerlendirdi: Boeing'de sular durulacak mı? - 10

TASARIM SÜRECİNİ YENİLEMEK

Dış kaynak kullanımının artması, Boeing'in tasarım ve üretim süreci üzerindeki inisiyatifini azalttı.

Son dönemdeki kalite sorunlarının birçoğu, Boeing'in 2005 yılında ayırdığı bir gövde üreticisi olan Spirit AeroSystems'a dayanıyor.

Havacılık uzmanları değerlendirdi: Boeing'de sular durulacak mı? - 11

2019'da Etiyopya Havayolları'nın 737 MAX uçağının düşmesi ve 157 yolcu ve mürettebatın ölmesi üzerine Etiyopya Havayolları CEO'su olan Tewolde Gebremariam, mümkün olduğunca tasarım ve üretimi şirket içinde gerçekleştirin dedi. Kaza, uçakların bir yıldan uzun süre küresel olarak yere indirilmesine yol açtı.

Boeing, parçaları tasarlayan mühendisler ile bunları üretmekle görevli tedarikçiler arasında koordinasyon sağlamak için büyük ölçüde aracılara güveniyor. Bu durum, sorunlar ortaya çıktığında işleri yavaşlatıyor

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