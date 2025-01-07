Havacılık uzmanları değerlendirdi: Boeing'de sular durulacak mı?
Amerikan gazetesi Wall Street Journal, Amerikan havacılık devi Boeing'in son skandalların ve kalite krizlerinin ardından kendisini toparlamak için ne yapması gerektiğini inceledi. Havada patlayan bir acil çıkış kapısı ,fabrikada yaşanan kalite kontrol krizleri, uzayda mahsur kalan astronotlar, üretimi felç eden bir grev... Son beş yılda Boeing'in karşı karşıya olduğu sorunlar saymakla bitmiyor. İşte uzmanlara göre Boeing'i ipin ucundan alabilecek bazı yöntemler.
GİDİŞAT İÇ AÇICI DEĞİL
Havada patlayan bir acil çıkış kapısı. Fabrikada yaşanan kalite kontrol krizleri. Uzayda mahsur kalan astronotlar. Üretimi felç eden bir grev.
Boeing'in karşı karşıya olduğu sorunlar saymakla bitmiyor.
2018 ve 2019'da 346 kişinin ölümüne yol açan iki ölümcül kaza da denkleme dahil olduğunda, şirketin gidişatı hiç iç açıcı değil.