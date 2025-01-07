Havacılık uzmanları değerlendirdi: Boeing'de sular durulacak mı?

BÜYÜK DÜŞÜNMEK

Boeing onlarca yıldır havacılık öncüsüydü -ancak Boeing'in yeni bir uçak tanıtmasının üzerinden 20 yıl geçti. O zamandan beri, jet üreticisi mevcut modellerinde güncellemeler yaptı.

1996'dan 2003'e kadar Boeing'in CEO'su olan Phil Condit, Boeing'in mümkün olan en kısa sürede yepyeni bir tasarım üzerinde çalışmaya başlaması gerektiğini söyledi.