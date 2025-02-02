Havadaki çarpışmadan geriye kalan acı hatıralar: ABD’li 3. pilotun kimliği açıklandı: “Parlak bir yıldızdı”

450 SAATTEN FAZLA UÇTU

Lobach, 450 saatten fazla uçuş süresiyle, taburundaki en kıdemli ve deneyimli pilotlar tarafından yapılan kapsamlı testlerin ardından komutan pilot olarak sertifika almaya hak kazandı.

Lobach'ın yanında görev yapan arkadaşları ve ordudaki diğer subaylar onun yetenekli, kendini işine adamış ve vatansever bir asker olduğunu ve etrafındakilere ilham verip onları yükselttiğini anlattı.

Üsteğmen Samatha Brown, Lobach ile birlikte Kuzey Carolina Üniversitesi'ne gitmiş ve Lobach'ın en başından itibaren nasıl “muazzam bir nezaket havası” yaydığını ve sıkı arkadaş olduklarını anlatmıştı.

Kazanın olduğu gün ikisi birlikte bir geziye çıkmayı planladıkları için mesajlaşmışlardı.

Brown, “O ortalama biri değildi; ortalamanın çok üzerindeydi. Çok zekiydi, kendini işine adamıştı, arkadaşlarını ve ailesini çok severdi. Olağanüstü biriydi” dedi.