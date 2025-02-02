Havadaki çarpışmadan geriye kalan acı hatıralar: ABD’li 3. pilotun kimliği açıklandı: “Parlak bir yıldızdı”
ABD Ordusu, Ronald Reagan Washington Ulusal Havaalanına inişe geçtiği sırada American Airlines CRJ-700 yolcu uçağıyla çarpışarak 67 kişinin ölümüne neden olan H-60 Black Hawk (Kara Şahin) Helikopterinin üçüncü pilotunun kimliğini belirledi. Ailesi ve arkadaşları, 28 yaşındaki Yüzbaşı Rebecca M. Lobach'u anlattı. Çok sayıda madalyası bulunan Lobach, "zeki ve korkusuz" bir kadın olarak biliniyordu.
Ronald Reagan Washington Ulusal Havaalanına inişe geçen American Airline CRJ-700 yolcu uçağıyla, H-60 Black Hawk (Kara Şahin) Helikopterinin çarpışmasında 67 kişi hayatını kaybetti.
ABD ordusu askeri helikpopterin üçüncü pilotunun kimliğini belirledi.
Kuzey Carolina bölgesinden 28 yaşındaki Yüzbaşı Rebecca M. Lobach, inişe geçtiği sırada jete çarpan helikopterdeki üç askerden biriydi.
Ordu başlangıçta ailesinin talebi üzerine Lobach'ın kimliğini açıklamayı reddetmişti ancak ordu tarafından yapılan açıklamaya göre Lobach'ın isminin açıklanması kararı ailenin talebi üzerine ve aile ile koordinasyon içinde alındı.
Ailesi, “Sevgili Rebecca'mızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. O hepimizin hayatında parlak bir yıldızdı” açıklamasını yaptı.