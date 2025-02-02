Havadaki çarpışmadan geriye kalan acı hatıralar: ABD’li 3. pilotun kimliği açıklandı: “Parlak bir yıldızdı”

ABD Ordusu, Ronald Reagan Washington Ulusal Havaalanına inişe geçtiği sırada American Airlines CRJ-700 yolcu uçağıyla çarpışarak 67 kişinin ölümüne neden olan H-60 Black Hawk (Kara Şahin) Helikopterinin üçüncü pilotunun kimliğini belirledi. Ailesi ve arkadaşları, 28 yaşındaki Yüzbaşı Rebecca M. Lobach'u anlattı. Çok sayıda madalyası bulunan Lobach, "zeki ve korkusuz" bir kadın olarak biliniyordu.

Havadaki çarpışmadan geriye kalan acı hatıralar: ABD’li 3. pilotun kimliği açıklandı: “Parlak bir yıldızdı” - 1

Ronald Reagan Washington Ulusal Havaalanına inişe geçen American Airline CRJ-700 yolcu uçağıyla, H-60 Black Hawk (Kara Şahin) Helikopterinin çarpışmasında 67 kişi hayatını kaybetti.

ABD ordusu askeri helikpopterin üçüncü pilotunun kimliğini belirledi.

Kuzey Carolina bölgesinden 28 yaşındaki Yüzbaşı Rebecca M. Lobach, inişe geçtiği sırada jete çarpan helikopterdeki üç askerden biriydi.

Ordu başlangıçta ailesinin talebi üzerine Lobach'ın kimliğini açıklamayı reddetmişti ancak ordu tarafından yapılan açıklamaya göre Lobach'ın isminin açıklanması kararı ailenin talebi üzerine ve aile ile koordinasyon içinde alındı.

Ailesi, “Sevgili Rebecca'mızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. O hepimizin hayatında parlak bir yıldızdı” açıklamasını yaptı.

DÜNYA HABERLERİ

Havadaki çarpışmadan geriye kalan acı hatıralar: ABD’li 3. pilotun kimliği açıklandı: “Parlak bir yıldızdı” - 2

ÇOK SAYDA MADALYASI VARDI

Lobach, Biden yönetimi sırasında Beyaz Saray yardımcısı olarak çalışmış ve Temmuz 2019'dan Ocak 2025'e kadar orduda havacılık subayı olarak görev yapmıştı.

Ailesi onu “nazik, cömert, zeki, komik, hırslı ve güçlü” olarak tanımladı.

Lobach, Ordu Takdir Madalyası, Ordu Başarı Madalyası, Ulusal Savunma Hizmet Madalyası ve Ordu Hizmet Şeridi ile ödüllendirilmişti.

Ailesi, Lobach'ın Birleşik Devletler Ordusu'ndaki kariyerine Kuzey Carolina Chapel Hill Üniversitesi'nde Yedek Subay Eğitim Kolordusu programında seçkin bir askeri mezun olarak başladığını ve ülke çapındaki öğrenciler arasında ilk yüzde 20'de yer aldığını açıkladı.

İki kez Müfreze Lideri ve 12. Havacılık Taburu, Davison Army Airfield, Fort Belvoir, Virginia'da Bölük İcra Subayı olarak görev yaptıktan sonra Yüzbaşı rütbesine ulaştı.

Havadaki çarpışmadan geriye kalan acı hatıralar: ABD’li 3. pilotun kimliği açıklandı: “Parlak bir yıldızdı” - 3

450 SAATTEN FAZLA UÇTU

Lobach, 450 saatten fazla uçuş süresiyle, taburundaki en kıdemli ve deneyimli pilotlar tarafından yapılan kapsamlı testlerin ardından komutan pilot olarak sertifika almaya hak kazandı.

Lobach'ın yanında görev yapan arkadaşları ve ordudaki diğer subaylar onun yetenekli, kendini işine adamış ve vatansever bir asker olduğunu ve etrafındakilere ilham verip onları yükselttiğini anlattı. 

Üsteğmen Samatha Brown, Lobach ile birlikte Kuzey Carolina Üniversitesi'ne gitmiş ve Lobach'ın en başından itibaren nasıl “muazzam bir nezaket havası” yaydığını ve sıkı arkadaş olduklarını anlatmıştı.

Kazanın olduğu gün ikisi birlikte bir geziye çıkmayı planladıkları için mesajlaşmışlardı.

Brown, “O ortalama biri değildi; ortalamanın çok üzerindeydi. Çok zekiydi, kendini işine adamıştı, arkadaşlarını ve ailesini çok severdi. Olağanüstü biriydi” dedi.

Havadaki çarpışmadan geriye kalan acı hatıralar: ABD’li 3. pilotun kimliği açıklandı: “Parlak bir yıldızdı” - 4

“HAYATIMIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ” 

Bu arada, İkinci Teğmen Lexi Freas, UNC'nin mezunlar ağı aracılığıyla Lobach ile tanıştı ve onunla bir uçuşa çıktıktan sonra DC Ordusu Ulusal Muhafızları'nda Black Hawk (Kara Şahin) pilotu olmak için ilham aldı.

Freas, Lobach'ın D.C. Ulusal Muhafızlarına katılma başvurusunu hazırlamasına yardımcı olduktan sonra “kariyerinin ve hayatının gidişatını değiştirdiğini” söyledi.

Lobach'ın ölüm haberinin tüm ordu havacılık camiası tarafından kişisel olarak hissedileceğini de belirtti.

Freas, “Havacılık camiası bir bütün olarak çok küçüktür. Ordu havacılık camiası daha da küçüktür ve ordu havacılık camiasındaki kadınlar daha da azdır” diye konuştu.

Havadaki çarpışmadan geriye kalan acı hatıralar: ABD’li 3. pilotun kimliği açıklandı: “Parlak bir yıldızdı” - 5

“ZEKİ VE KORKUSUZDU”

Beyaz Saray muhabiri Davis Winkie, birlikte eğitim gördükten sonra arkadaşı olarak gördüğü Yüzbaşı Lobach'a saygılarını sunarken, “Rebecca zeki ve korkusuzdu, yetenekli bir pilottu... Bloktaki yeni çocuklar olduğumuz için çabucak kaynaştık” dedi.

Cuma günü helikopterde bulunanlar arasında sorumlu pilot Başçavuş Andrew Eaves ve mürettebat şefi Başçavuş Ryan O'Hara da bulunuyordu.

Eaves'in kederli eşi Carrie şunları söyledi: “Kocam Blackhawk'taki pilotlardan biriydi. Sizlerden ailemiz, dostlarımız ve bugün acı çeken diğer tüm aileler için dua etmenizi istiyoruz. Yasımızı tutarken huzur istiyoruz.”

28 yaşındaki O'Hara da geride bir eş ve bir yaşında bir oğul bıraktı. Okulu tarafından tüfek takımının sevilen bir üyesi olarak sevgiyle hatırlanıyordu.

Havadaki çarpışmadan geriye kalan acı hatıralar: ABD’li 3. pilotun kimliği açıklandı: “Parlak bir yıldızdı” - 6
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