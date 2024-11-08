Havalimanında art arda panik: Yolcu uçağı acil iniş yaptı, pistte yangın çıktı!
Avustralya'nın Sydney Havalimanı'nda kalkıştan kısa bir süre sonra motor arızası yaşayan yolcu uçağı acil iniş yaptığı sıralarda otluk alanda yangın çıktı. Sorunsuz şekilde iniş yapan uçakta yaralanan olmazken yetkililer, iki olay arasında bağlantı olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.
MOTOR ARIZASI KORKUTTU
Avustralya'nın Sydney Havalimanı'nda Sydney-Brisbane seferi için kalkış yapan Qantas Havayollarına ait bir çift motorlu yolcu uçağında motor arızası meydana geldi.