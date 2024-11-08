Havalimanında art arda panik: Yolcu uçağı acil iniş yaptı, pistte yangın çıktı!

Avustralya'nın Sydney Havalimanı'nda kalkıştan kısa bir süre sonra motor arızası yaşayan yolcu uçağı acil iniş yaptığı sıralarda otluk alanda yangın çıktı. Sorunsuz şekilde iniş yapan uçakta yaralanan olmazken yetkililer, iki olay arasında bağlantı olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.

Havalimanında art arda panik: Yolcu uçağı acil iniş yaptı, pistte yangın çıktı! - 1

MOTOR ARIZASI KORKUTTU

Avustralya'nın Sydney Havalimanı'nda Sydney-Brisbane seferi için kalkış yapan Qantas Havayollarına ait bir çift motorlu yolcu uçağında motor arızası meydana geldi.

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Havalimanında art arda panik: Yolcu uçağı acil iniş yaptı, pistte yangın çıktı! - 2

ACİL İNİŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Yolcu uçağı, motorlardan birinde yaşanan arızanın ardından havada birkaç tur attıktan sonra havalimanına acil iniş gerçekleştirdi.

Havalimanında art arda panik: Yolcu uçağı acil iniş yaptı, pistte yangın çıktı! - 3

PİSTİN YANINDA YANGIN ÇIKTI

Sorunsuz şekilde iniş yapan uçakta yaralanan olmazken uçağın acil iniş gerçekleştirdiği sıralarda pistin hemen yanında yangın çıktı.

Havalimanında art arda panik: Yolcu uçağı acil iniş yaptı, pistte yangın çıktı! - 4

İKİ OLAY ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

Havalimanından yoğun dumanların yükselmesine neden olan otluk alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını bildiren havalimanı yetkilileri, iki olay arasında bağlantı olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.

Havalimanında art arda panik: Yolcu uçağı acil iniş yaptı, pistte yangın çıktı! - 5

KAÇ YOLCU OLDUĞU AÇIKLANMADI

Yangın çıkan bölgede inceleme ve temizleme çalışmalarının yapıldığını ifade eden yetkililer yolculara yaşanabilecek gecikmeler nedeniyle uçuşlarını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Qantas Havayolları, Boeing 737 tipi yolcu uçağında kaç yolcunun bulunduğunu açıklamadı.

Havalimanında art arda panik: Yolcu uçağı acil iniş yaptı, pistte yangın çıktı! - 6
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