Havalimanında art arda panik: Yolcu uçağı acil iniş yaptı, pistte yangın çıktı!

İKİ OLAY ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

Havalimanından yoğun dumanların yükselmesine neden olan otluk alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını bildiren havalimanı yetkilileri, iki olay arasında bağlantı olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.