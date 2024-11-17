Havalimanında tarantula operasyonu: Üzerinde yüzlerce egzotik hayvanla yakalandı

Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda, yasadışı yollarla yüzlerce egzotik hayvanı kaçırmaya çalışan 28 yaşındaki Güney Koreli bir yolcu yakalandı. Peru Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Dairesi’nin açıklamasına göre, adamın vücuduna bağlanmış plastik kaplarda toplam 35 yetişkin tarantula, 285 tarantula yavrusu, 110 çıyan ve 9 mermi karınca bulundu.

Havalimanında tarantula operasyonu: Üzerinde yüzlerce egzotik hayvanla yakalandı - 1

Peru'da yasa dışı yaban hayatı ticaretine yönelik dikkat çeken bir olay yaşandı; Güney Koreli bir yolcu, vücuduna bağladığı plastik kaplarda yüzlerce egzotik hayvanla havalimanında yakalandı.

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Havalimanında tarantula operasyonu: Üzerinde yüzlerce egzotik hayvanla yakalandı - 2

VÜCUDUNA BAĞLADI

8 Kasım’da Güney Kore’ye dönmek için Fransa aktarmalı bir uçuşa binmeye hazırlanan yolcu, güvenlik görevlilerinin dikkatini karnının şişkinliğiyle çekti. Görevlilerin yaptığı inceleme sonucunda, hayvanların plastik kaplar içinde adamın vücuduna bant ve kemerle bağlandığı ortaya çıktı.

Havalimanında tarantula operasyonu: Üzerinde yüzlerce egzotik hayvanla yakalandı - 3

KORUMA ALTINDAKİ TÜRLER KAÇIRILMAK İSTENDİ 

Yetkililer, yakalanan hayvanların Peru’nun Amazon bölgesine özgü olduğunu ve özellikle tarantulaların, nesli tükenme riski altındaki türler arasında yer aldığını belirtti. Peru Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Dairesi’nden Walter Silva, yakalanan hayvanların, milyonlarca dolarlık küresel yasadışı yaban hayatı ticaretinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Havalimanında tarantula operasyonu: Üzerinde yüzlerce egzotik hayvanla yakalandı - 4

KAÇAKÇILIĞIN ARKA PLANI 

Silva, egzotik hayvanların koleksiyoncular ve geleneksel tıp için yüksek talep gördüğünü, özellikle Noel öncesinde bu tür ticaretin arttığını söyledi. Tarantula gibi uzun ömürlü hayvanların, koleksiyoncular için değerli birer "yatırım" olarak görüldüğü belirtilirken, çıyanların geleneksel tıp çalışmalarında kullanıldığı aktarıldı.

Havalimanında tarantula operasyonu: Üzerinde yüzlerce egzotik hayvanla yakalandı - 5

KÜRESEL BOYUT 

Birleşmiş Milletler’in 6 yıllık bir raporuna göre, yasadışı yaban hayatı ticareti 4 binden fazla hayvan ve bitki türünü etkiliyor ve yıllık yaklaşık 30 ila 43 milyar dolar değerinde. Michigan Eyalet Üniversitesi’nin 2022 tarihli raporunda, yasadışı ticaretin genellikle biyoçeşitlilik açısından zengin ancak ekonomik olarak yoksul ülkelerden, Avrupa ve ABD gibi zengin ülkelere yöneldiği vurgulanıyor.

Kaçakçılığa karışan Güney Koreli kişi tutuklanarak hakkında dava açıldı. Yakalanan hayvanların durumuna ilişkin incelemeler ise devam ediyor.

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