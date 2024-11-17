Havalimanında tarantula operasyonu: Üzerinde yüzlerce egzotik hayvanla yakalandı

KÜRESEL BOYUT

Birleşmiş Milletler’in 6 yıllık bir raporuna göre, yasadışı yaban hayatı ticareti 4 binden fazla hayvan ve bitki türünü etkiliyor ve yıllık yaklaşık 30 ila 43 milyar dolar değerinde. Michigan Eyalet Üniversitesi’nin 2022 tarihli raporunda, yasadışı ticaretin genellikle biyoçeşitlilik açısından zengin ancak ekonomik olarak yoksul ülkelerden, Avrupa ve ABD gibi zengin ülkelere yöneldiği vurgulanıyor.



Kaçakçılığa karışan Güney Koreli kişi tutuklanarak hakkında dava açıldı. Yakalanan hayvanların durumuna ilişkin incelemeler ise devam ediyor.