Havalimanında tarantula operasyonu: Üzerinde yüzlerce egzotik hayvanla yakalandı
Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda, yasadışı yollarla yüzlerce egzotik hayvanı kaçırmaya çalışan 28 yaşındaki Güney Koreli bir yolcu yakalandı. Peru Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Dairesi’nin açıklamasına göre, adamın vücuduna bağlanmış plastik kaplarda toplam 35 yetişkin tarantula, 285 tarantula yavrusu, 110 çıyan ve 9 mermi karınca bulundu.
Peru'da yasa dışı yaban hayatı ticaretine yönelik dikkat çeken bir olay yaşandı; Güney Koreli bir yolcu, vücuduna bağladığı plastik kaplarda yüzlerce egzotik hayvanla havalimanında yakalandı.