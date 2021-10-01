Hawaii'de Kilauea yanardağı patladı, parkta lav fıskiyesi oluştu

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea yanardağı faaliyete geçti. Kraterde meydana gelen patlamanın kaydedildiği görüntülerde, kraterin lavla kaplanıp dalgalı volkanik gaz bulutlarının havaya yükseldiği gözlenirken, Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda lav fıskiyesi oluştu.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 14:20

Hawaii'de Kilauea yanardağı patladı, parkta lav fıskiyesi oluştu - 1

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

Hawaii'de Kilauea yanardağı patladı, parkta lav fıskiyesi oluştu - 2

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Kilauea Yanardağı'nın Halemaumau kraterinde patlama meydana geldiğini duyurdu.

Hawaii'de Kilauea yanardağı patladı, parkta lav fıskiyesi oluştu - 3

Kraterde meydana gelen patlamanın kaydedildiği görüntülerde, kraterin lavla kaplandığı ve dalgalı volkanik gaz bulutlarının havaya yükseldiği gözlendi.

Hawaii'de Kilauea yanardağı patladı, parkta lav fıskiyesi oluştu - 4

Patlamanın evlerin bulunduğu bölgede olmadığı, lavların tamamının Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Hawaii'de Kilauea yanardağı patladı, parkta lav fıskiyesi oluştu - 5

USGS yetkilisi Ken Hon yaptığı açıklamada, lavların yerleşim yerine doğru hareket ettiğine yönelik işaret görülmediğini belirterek volkan faaliyetlerinin parkın içinde olduğunu bildirdi.

Hawaii'de Kilauea yanardağı patladı, parkta lav fıskiyesi oluştu - 6

Patlamanın ardından yanardağ için alarm seviyesi, "yerde ve havada olası tehlikeli aktivite" anlamına gelen "kırmızı"ya yükseltildi.

Hawaii'de Kilauea yanardağı patladı, parkta lav fıskiyesi oluştu - 7

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.

Yanardağda 2018'de 700'den fazla evi yok eden ve binlerce kişiyi yerinden eden büyük bir patlama meydana gelmişti.

Hawaii'de Kilauea yanardağı patladı, parkta lav fıskiyesi oluştu - 8

2018’de meydana gelen patlamadan önce, lav akıntıları zaman zaman kırsal çiftlikleri ve evleri kaplarken, bu süre zarfında, lav bazen okyanusa kadar ulaşıp su ile etkileşime girmişti.

Hawaii'de Kilauea yanardağı patladı, parkta lav fıskiyesi oluştu - 9
Kilauea Yanardağı, 2018'de dört aydan fazla bir süre boyunca 320 bin olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek kadar lav püskürtmüştü.
Hawaii'de Kilauea yanardağı patladı, parkta lav fıskiyesi oluştu - 10
Hawaii'de Kilauea yanardağı patladı, parkta lav fıskiyesi oluştu - 11

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