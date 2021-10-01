Hawaii'de Kilauea yanardağı patladı, parkta lav fıskiyesi oluştu

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 14:20
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Kilauea Yanardağı'nın Halemaumau kraterinde patlama meydana geldiğini duyurdu.
Kraterde meydana gelen patlamanın kaydedildiği görüntülerde, kraterin lavla kaplandığı ve dalgalı volkanik gaz bulutlarının havaya yükseldiği gözlendi.
Patlamanın evlerin bulunduğu bölgede olmadığı, lavların tamamının Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.
USGS yetkilisi Ken Hon yaptığı açıklamada, lavların yerleşim yerine doğru hareket ettiğine yönelik işaret görülmediğini belirterek volkan faaliyetlerinin parkın içinde olduğunu bildirdi.
Patlamanın ardından yanardağ için alarm seviyesi, "yerde ve havada olası tehlikeli aktivite" anlamına gelen "kırmızı"ya yükseltildi.
Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.
Yanardağda 2018'de 700'den fazla evi yok eden ve binlerce kişiyi yerinden eden büyük bir patlama meydana gelmişti.
2018’de meydana gelen patlamadan önce, lav akıntıları zaman zaman kırsal çiftlikleri ve evleri kaplarken, bu süre zarfında, lav bazen okyanusa kadar ulaşıp su ile etkileşime girmişti.