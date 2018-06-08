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Hawaii'de lavlar 600'den fazla evi kül etti

Anadolu Ajansı

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavlar 600'den fazla evi yok etti.

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    ABD'nin Hawaii eyaleti Belediye Başkanı Harry KimHilo bölgesinde basına yaptığı açıklamada, geçen ay faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavların, Kapoho ve Vacationland kıyı bölgelerinde 600'den fazla evi kül ettiğini belirtti.

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    Hawaii Valisi David Ige, bölgeye, afete müdahale için 12 milyon dolar verildiğini ifade etti.

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    Ige, bölgede polis, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin, yaklaşık 40 gündür gece gündüz çalışmalara devam ettiğini söyledi.

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    Hawaii'de geçen ay faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi güvenli yerlere tahliye edilmişti.
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