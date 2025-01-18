Hawaii'de lavların dansı: Kilauea Yanardağı'nda yeni patlama
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yanardağdan lav akışı hızlandı. Bu durum da görsel bir şölen oluşturdu. Volkan son olarak 23 Aralık'ta faaliyete geçmişti. Yanardağda 30 yıldan uzun süredir sık sık patlamalar meydana geliyor.
DÖRDÜNCÜ PATLAMA
Hawaii, volkan alarmında. Kilauea Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldi. Bu, Aralık'ta faaliyete geçen yanardağdaki dördüncü patlama oldu.