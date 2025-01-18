Hawaii'de lavların dansı: Kilauea Yanardağı'nda yeni patlama

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yanardağdan lav akışı hızlandı. Bu durum da görsel bir şölen oluşturdu. Volkan son olarak 23 Aralık'ta faaliyete geçmişti. Yanardağda 30 yıldan uzun süredir sık sık patlamalar meydana geliyor.

Hawaii'de lavların dansı: Kilauea Yanardağı'nda yeni patlama - 1

DÖRDÜNCÜ PATLAMA

Hawaii, volkan alarmında. Kilauea Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldi. Bu, Aralık'ta faaliyete geçen yanardağdaki dördüncü patlama oldu.

DÜNYA HABERLERİ

Hawaii'de lavların dansı: Kilauea Yanardağı'nda yeni patlama - 2

FAALİYETLERİ İZLENİYOR

Amerikalı yetkililer volkandaki hareketliliğin artmasıyla lavların giderek daha yükseğe püskürebileceği uyarısında bulunuyor.

Yanardağın faaliyetlerinin yakından takip edildiği belirtildi.

Hawaii'de lavların dansı: Kilauea Yanardağı'nda yeni patlama - 3

DÜNYANIN EN AKTİFLERİNDEN

Kilauea Yanardağı, dünyanın en aktif yanardağlarından biri. Volkan son olarak 23 Aralık'ta faaliyete geçmişti.

Kilauea Yanardağı'nda 2019'daki patlamada yüzlerce ev hasar görmüştü.

Hawaii'de lavların dansı: Kilauea Yanardağı'nda yeni patlama - 4

30 YILDIR PATLAMALAR YAŞANIYOR

Yanardağda 30 yıldan uzun süredir sık sık patlamalar meydana geliyor.

Hawai adalarında Kilauea dışında 5 aktif yanardağ daha bulunuyor.

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