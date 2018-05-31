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Hawaii'de patlamalar devam ediyor

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda yaşanan son patlamalarda şimdiye kadarki en hızlı ve en sıcak lav kitlesi görüldü.

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    ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nın, en son patlamada şimdiye kadarki en sıcak ve hızlı lav kitlesini püskürttüğü bildirildi.
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    Yeni patlamaların meydana geldiği Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavın sıcaklığı ve hızı nedeniyle bölgede tahliye uyarısı yapıldı.
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    ABD Jeoloji Araştırmalar Kurumu (USGS) uzmanlarından Wendy Stovall, en son patlamada lavların yaklaşık bir saatlik sürede altı futbol sahası kadar alanı kapsayacak şekilde hızlı hareket ettiğini söyledi.
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    Yanardağdan püsküren lavların şimdiye kadarki en hızlı hareket eden ve en sıcak lav kitlesi olduğunu belirten Stovall, yanardağın 61 metre yüksekliğe lav püskürttüğünü kaydetti.
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    Hawaii Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada da bölgede yaşayanlara güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
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    Ayrıca bölgede küçük çaplı depremlerin meydana geldiği bilgisi verildi.
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    Hawaii'de mayıs başında faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi, güvenli yerlere tahliye edilmişti.
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    Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar görülüyor.
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