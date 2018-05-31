Hawaii'de patlamalar devam ediyor

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda yaşanan son patlamalarda şimdiye kadarki en hızlı ve en sıcak lav kitlesi görüldü.
1
ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nın, en son patlamada şimdiye kadarki en sıcak ve hızlı lav kitlesini püskürttüğü bildirildi.
2
Yeni patlamaların meydana geldiği Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavın sıcaklığı ve hızı nedeniyle bölgede tahliye uyarısı yapıldı.
3
ABD Jeoloji Araştırmalar Kurumu (USGS) uzmanlarından Wendy Stovall, en son patlamada lavların yaklaşık bir saatlik sürede altı futbol sahası kadar alanı kapsayacak şekilde hızlı hareket ettiğini söyledi.
4
Yanardağdan püsküren lavların şimdiye kadarki en hızlı hareket eden ve en sıcak lav kitlesi olduğunu belirten Stovall, yanardağın 61 metre yüksekliğe lav püskürttüğünü kaydetti.
5
Hawaii Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada da bölgede yaşayanlara güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
6
Ayrıca bölgede küçük çaplı depremlerin meydana geldiği bilgisi verildi.
7
Hawaii'de mayıs başında faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi, güvenli yerlere tahliye edilmişti.
8
Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar görülüyor.