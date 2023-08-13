Hawaii'de yangınlarında ölenlerin sayısı 89'a çıktı: Daha çok ölüm var

ABD'nin Hawaii eyaletinde süren orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 89'a ulaştı, olayın ülkede son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangınları olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Yangın bölgesinin sadece yüzde 3'ünün aranabildiğini belirten yetkililer, "Daha çok ölüm var" diyerek ölü sayısının daha artmasını beklediklerini söylediler.

Hawaii'de yangınlarında ölenlerin sayısı 89'a çıktı: Daha çok ölüm var - 1

CNN'in haberine göre bölgedeki yetkililer, Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden orman yangınlarındaki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi.

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Hawaii'de yangınlarında ölenlerin sayısı 89'a çıktı: Daha çok ölüm var - 2

Hawaii Valisi Josh Green, "Şimdi hepiniz bugün sahada neler olduğunu merak ediyorsunuz. Daha çok ölüm var. Ölenlerin sayısı 89'a yükseldi." bilgisini paylaştı.

Hawaii'de yangınlarında ölenlerin sayısı 89'a çıktı: Daha çok ölüm var - 3

Ölü sayısının daha da artmasını beklediklerini söyleyen Green, "Bu, Hawaii'nin yaşadığı en büyük felaket. 2 bin 200 civarında yapı yok oldu ve hasarların miktarı 6 milyar doları buldu." dedi.

Hawaii'de yangınlarında ölenlerin sayısı 89'a çıktı: Daha çok ölüm var - 4

BÖLGENİN SADECE YÜZDE 3'Ü ARANABİLDİ

Maui Polis Şefi John Pelletier ise yaşamını yitiren 89 kişiden sadece 2'sinin kimliğinin tespit edilebildiğini söyledi.

Hawaii'de yangınlarında ölenlerin sayısı 89'a çıktı: Daha çok ölüm var - 5

Arama kurtarma çalışmalarını olabildiğince hızlı gerçekleştirmek istediklerini belirten Pelletier, "Ancak şu ana kadar köpeklerle yangın bölgesinin sadece yüzde 3'ünü arayabildik." dedi.

Hawaii'de yangınlarında ölenlerin sayısı 89'a çıktı: Daha çok ölüm var - 6

ABD'DE SON 100 YILDA EN ÇOK CAN KAYBININ YAŞANDIĞI ORMAN YANGINI

İtfaiye yetkilisi Lori Moore- Merrell de Hawaii'deki can kaybının 2018'de California'da 85 kişinin yaşamını yitirdiği yangınları geçtiğini belirtti.

Hawaii'de yangınlarında ölenlerin sayısı 89'a çıktı: Daha çok ölüm var - 7

Moore-Merrell, "Hawaii'deki yangınlar, ABD'de son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangınları oldu." dedi.

Hawaii'de yangınlarında ölenlerin sayısı 89'a çıktı: Daha çok ölüm var - 8

MAUİ ADASI, "FELAKET BÖLGESİ" İLAN EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, Maui Adası'nı yangın dolayısıyla "felaket bölgesi" ilan etmişti.

Hawaii'de yangınlarında ölenlerin sayısı 89'a çıktı: Daha çok ölüm var - 9

Biden, yangınlardan etkilenenlerin zararlarının tazmin edileceğini açıklamıştı.

Hawaii'de yangınlarında ölenlerin sayısı 89'a çıktı: Daha çok ölüm var - 10
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