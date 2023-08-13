Hawaii'de yangınlarında ölenlerin sayısı 89'a çıktı: Daha çok ölüm var
ABD'nin Hawaii eyaletinde süren orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 89'a ulaştı, olayın ülkede son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangınları olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Yangın bölgesinin sadece yüzde 3'ünün aranabildiğini belirten yetkililer, "Daha çok ölüm var" diyerek ölü sayısının daha artmasını beklediklerini söylediler.
CNN'in haberine göre bölgedeki yetkililer, Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden orman yangınlarındaki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi.