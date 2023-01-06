Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti.

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti - 1

ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde patlama meydana geldi.

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti - 2

Hawaii Yanardağ Gözlemevinin kamera görüntülerinde yanardağın zirvesindeki Halemaumau kraterinin içinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit edildi.

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti - 3

BÖLGEDE YERLEŞİM YERİ YOK

Kilauea Yanardağı'nın zirvesi Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda yer alıyor, patlamanın olduğu bölgede yerleşim yeri bulunmuyor.

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti - 4

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea, en son Eylül 2021'den bu yana 16 ay boyunca patladı.

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti - 5

Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti - 6
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti - 7
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti - 8

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