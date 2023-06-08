Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Dünyanın en aktif yanardağlarından ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti - 1

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde patlama meydana geldi.

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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti - 2

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Hawaii Yanardağ Gözlemevinin, Kilauea zirvesi kamera görüntülerinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit ettiğini bildirdi.

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti - 3

Patlamanın başladığı Halemaumau kraterinde oluşan çatlaklardan lav akışının belirlendiğini aktaran USGS, yanardağdaki faaliyetin yalnızca Halemaumau'da olduğunu ve patlamanın ilerleyişine göre tehlikenin tekrar değerlendirileceğini belirtti.

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti - 4

Hawaii'nin Acil Durum Yönetim Kurumu, yerleşim alanlarının tehlike altında olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını duyurdu.

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti - 5

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti - 6
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti - 7
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti - 8
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti - 9
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