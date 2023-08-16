Hawaii'deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi
ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 106'ya çıktı. Maui bölge yönetimi yetkilileri, yangınlardan etkilenen alanın yüzde 32'sinde arama çalışmalarının bittiğini belirterek hayatını kaybedenlerle ilgili ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.
ABD'li yetkililer, Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden ve tarihi Lahaina kasabasını kül eden orman yangınları nedeniyle ölenlerin sayısının 106'ya yükseldiğini aktarırken Maui'de kimlik tespit çalışmalarına başladıklarını açıkladı.