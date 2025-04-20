Hayalet ağaç görenleri şaşkına çevirdi: Hem ürkütücü hem tuhaf
İngiltere'nin Worcestershire bölgesinde yetişen bir ağacın tamamen beyaz bir ağ örtüsüyle kaplanması, görenleri şaşkına çevirdi. Bu sıra dışı manzaranın, özellikle yaz aylarında ortaya çıkan ermin güvesi tırtıllarından kaynaklandığı belirtildi.
Stoke Prior köyü yakınlarında doğa yürüyüşü yapan Rachel Tapp, ''hayalet'' olarak nitelendirdiği ağaç hakkında “Ağlar, hem ürkütücü hem de tuhaftı ama aynı zamanda inanılmaz bir mühendislik örneği gibiydi'' ifadelerini kullandı.