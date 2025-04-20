Hayalet ağaç görenleri şaşkına çevirdi: Hem ürkütücü hem tuhaf

İngiltere'nin Worcestershire bölgesinde yetişen bir ağacın tamamen beyaz bir ağ örtüsüyle kaplanması, görenleri şaşkına çevirdi. Bu sıra dışı manzaranın, özellikle yaz aylarında ortaya çıkan ermin güvesi tırtıllarından kaynaklandığı belirtildi.

Hayalet ağaç görenleri şaşkına çevirdi: Hem ürkütücü hem tuhaf - 1

Stoke Prior köyü yakınlarında doğa yürüyüşü yapan Rachel Tapp, ''hayalet'' olarak nitelendirdiği ağaç hakkında “Ağlar, hem ürkütücü hem de tuhaftı ama aynı zamanda inanılmaz bir mühendislik örneği gibiydi'' ifadelerini kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

Hayalet ağaç görenleri şaşkına çevirdi: Hem ürkütücü hem tuhaf - 2

Ağacın üzerinde tüle benzeyen bir görüntü yaratan tırtıllar, pupa evresine hazırlanırken kendilerini korumak amacıyla ipek benzeri ağlar üretirler. Özellikle ermin güvesi tırtılları, geniş alanları kaplayan ağlar örme yeteneğine sahiptirler. Bu ağlar sayesinde hem yırtıcılardan korunurlar hem de beslendikleri bitkileri kaplayarak gıda kaynaklarını güvence altına alırlar.

Worcestershire Yaban Hayatı Vakfı'nın sözcüsü, ''Spindle ermin güvesi bölgede her zaman vardı ancak sayıları, yıldan yıla değişiklik gösteriyor. Özellikle güneşli alanları tercih ediyorlar. Bu yüzden yol kenarlarında sıkça karşılaşmak mümkün'' açıklamasında bulundu.

Hayalet ağaç görenleri şaşkına çevirdi: Hem ürkütücü hem tuhaf - 3

The Mirror'da yer alan habere göre, tırtıllar beslenmesini tamamladıktan sonra ağaçlar tekrar yapraklanıyor. Spindle bitkisi üzerinde yoğunlaşan bu tırtıllar, yaz sonunda güveye dönüşmek üzere ağların içindeki güvenli  ortamda gelişimlerini sürdürüyorlar.

Hayalet ağaç görenleri şaşkına çevirdi: Hem ürkütücü hem tuhaf - 4

Ermin güveleri, yumurtalarını genellikle ağustos başında uygun bitkilerin üzerine bırakıyor. Yumurtadan çıkan tırtıllar ise kısa sürede yoğun ağlar örerek, hem kendilerini hem de beslendikleri alanları koruma altına alıyor. Bazı durumlarda tüm ağaç, tamamen bu ağlarla kaplanabiliyor.

Uzmanlar, buna benzer tırtıl istilalarının tam olarak hangi koşullarda ortaya çıktığını henüz net olarak bilmiyor. Ancak sıcak havaların bu tür olayları tetikleyebileceği düşünülüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER