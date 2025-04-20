Hayalet ağaç görenleri şaşkına çevirdi: Hem ürkütücü hem tuhaf

Ermin güveleri, yumurtalarını genellikle ağustos başında uygun bitkilerin üzerine bırakıyor. Yumurtadan çıkan tırtıllar ise kısa sürede yoğun ağlar örerek, hem kendilerini hem de beslendikleri alanları koruma altına alıyor. Bazı durumlarda tüm ağaç, tamamen bu ağlarla kaplanabiliyor.

Uzmanlar, buna benzer tırtıl istilalarının tam olarak hangi koşullarda ortaya çıktığını henüz net olarak bilmiyor. Ancak sıcak havaların bu tür olayları tetikleyebileceği düşünülüyor.