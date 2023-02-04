Hayalet şehirde yaşam mücadelesi: Bahmut'ta neler oluyor?

Ama onun için en büyük zorluk ne susuzluk ne de elektriksizlik.



Şevşenko, "Benim için en kötüsü telefonların çekmemesi. Ailemi arayamıyorum. Biri Kiev'de biri Odesa'da 2 çocuğum var. Torunlarım henüz çok küçük olduğu için onlar kaçmak zorunda kaldı." diye konuştu.