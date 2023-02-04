Hayalet şehirde yaşam mücadelesi: Bahmut'ta neler oluyor?

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Bahmut kenti günlerdir bombardıman altında olduğu için enkaza dönmüş durumda.
Günlerdir Rusların bombardımanı altında olan kentte savaştan önce 75 bin kişi yaşıyordu.
Nüfusun çoğu evlerini terk ederek kaçsa da kaçacak durumda olmayanlar da var.
Şu anda kentte çoğunluğu yaşlılardan oluşan 7 bin sivil savaşa rağmen yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
Ne elektrik, ne su, ne de gazları var.
Bahmut'ta hayatta kalmaya çalışanlardan biri de 75 yaşındaki Natalya Şevçenko.
Kentin doğu yakasında yaşayan yaşlı kadın her gün bu derme çatma köprüden geçerek ihtiyacı olan suyu evine taşımak zorunda.
Ama onun için en büyük zorluk ne susuzluk ne de elektriksizlik.
Şevşenko, "Benim için en kötüsü telefonların çekmemesi. Ailemi arayamıyorum. Biri Kiev'de biri Odesa'da 2 çocuğum var. Torunlarım henüz çok küçük olduğu için onlar kaçmak zorunda kaldı." diye konuştu.
65 yaşındaki Oleksandr Tikaçenko kenti terk edemeyeceğini söyledi.
Tikaçenko, "Ben herkesten çok, hayatım boyunca burada yaşadım. Bu şehri terk edemem herkes giderse burası ayakta kalamaz." dedi.
Kentin batısında bazı insani yardım noktaları bulunuyor.
Buralara ulaşabilenler sıcak yemek ve internet erişimi gibi hizmetlere de ulaşabiliyor.
Rus güçleri kente doğru ilerlediklerini söylüyor.
Ukrayna askerleriyse kenti savunmak için hazırlıklarını sürdürüyor.