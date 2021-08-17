"Hayatın için koş": Dünya basını Afganistan'daki kaosu ve Biden'ın açıklamalarını nasıl gördü?

Afganistan'da kontrolün Taliban'ın eline geçmesinin ardından, ülkede yaşanan kaos ve dünyanın manşetlerine yansıdı. Dünyanın dört bir yanındaki gazeteler, Uluslararası Kabil Havalimanı’nda yaşanan arbedeyi ve Joe Biden'ın askerleri geri çekme konusundaki kararlı savunmasını manşetlerine taşıdı. Uluslararası yayınlar, Kabil'de yaşananların büyük bir insanlık dramı olduğuna dikkat çekerek, "Çaresizlik", "katliam, ve "umutsuzluk" ifadelerine yer vererek, ABD Başkanı'nın kararını çoğunlukla eleştirdi.

ntv.com.tr 17.08.2021 - 10:13

"Hayatın için koş": Dünya basını Afganistan'daki kaosu ve Biden'ın açıklamalarını nasıl gördü? - 1

İngiliz Daily Mirror gazetesi, Kabil'den ayrılan bir ABD Globemaster nakliye uçağına tıkıştırılmış Afganların fotoğrafını manşetine taşıyarak “Çaresiz” başlığını kullandı.

"Hayatın için koş": Dünya basını Afganistan'daki kaosu ve Biden'ın açıklamalarını nasıl gördü? - 2

The Guardian'ın gazetesi, Kabil’deki Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı’nın asfaltında bir ABD nakliye uçağının altında koşan Afgan kalabalığının dramatik bir fotoğrafa yer vererek, “Binlerce kişi Taliban'dan kaçmak için mücadele ederken Kabil'de kaos” başlığını attı.

"Hayatın için koş": Dünya basını Afganistan'daki kaosu ve Biden'ın açıklamalarını nasıl gördü? - 3

The Times gazetesi de manşetinde The Guardian ile aynı fotoğrafı kullandı. Ancak, gazete "Kabil katliamından kaçmak için yarış" manşetini tercih etti.

"Hayatın için koş": Dünya basını Afganistan'daki kaosu ve Biden'ın açıklamalarını nasıl gördü? - 4

Fransa'da, Libération gazetesi ön sayfasında  "Afganistan: sauve qui peut" ("Afganistan: hayatın için koş") başlığıyla havaalanında çevre duvarına tırmanmaya çalışan Afganların bir fotoğrafını kullandı. 

"Hayatın için koş": Dünya basını Afganistan'daki kaosu ve Biden'ın açıklamalarını nasıl gördü? - 5

Londra'da yayın yapan Daily Express, ise  “Başbakan  zamana karşı yarışta 200 ekstra tabur gönderiyor” ile İngiltere’nin açısına odaklandı.

"Hayatın için koş": Dünya basını Afganistan'daki kaosu ve Biden'ın açıklamalarını nasıl gördü? - 6

Afganistan'ın Taliban militanların eline geçmesine nasıl izin verildiğine ilişkin soruşturmanın henüz yeni başladığı ABD'de, New York Times'ın manşetinde Kabil sokaklarında zırhlı bir araç üzerinde Taliban savaşçılarının çarpıcı bir resmi var.

Sayfanın üst kısmındaki manşet ise şu şekilde:


“Taliban Kabil'i ele geçirdi, ABD'yi hayrete düşürdü: 20 yıllık çaba günler içinde çözülüyor”.
"Hayatın için koş": Dünya basını Afganistan'daki kaosu ve Biden'ın açıklamalarını nasıl gördü? - 7
ABD silahlı kuvvetlerinin günlük gazetesi Stars and Stripes, Kabil'in çatılarında uçan bir Amerikan helikopterinin fotoğrafına yer vererek, “Bitti” manşetini attı.
"Hayatın için koş": Dünya basını Afganistan'daki kaosu ve Biden'ın açıklamalarını nasıl gördü? - 8

Washington Post'un manşeti ise oldukça basit: “Afganistan Taliban'a düşüyor” diyor.

ABD silahlı kuvvetlerinin günlük gazetesi Stars and Stripes, Kabil'in çatılarında uçan bir Amerikan helikopterinin fotoğrafına yer vererek, “Bitti” manşetini attı.

"Hayatın için koş": Dünya basını Afganistan'daki kaosu ve Biden'ın açıklamalarını nasıl gördü? - 9
Diğer taraftan ABD BaşkanI Joe Biden'ın Amerikan birliklerini geri çekme kararını savunması da dünya manşetlerinde büyük yankı buldu.

Daily Telegraph, konuyu "Biden Amerika'nın uçuşunu savunuyor" başlığıyla manşetine taşıdı.
"Hayatın için koş": Dünya basını Afganistan'daki kaosu ve Biden'ın açıklamalarını nasıl gördü? - 10

Daily Mail'in manşetinde ise  "Biden: Afganların kendi suçu" yazıyor.

"Hayatın için koş": Dünya basını Afganistan'daki kaosu ve Biden'ın açıklamalarını nasıl gördü? - 11
The Sun gazetesi de Biden'ın kararını eleştirerek, "Şaka Biden" manşetini attı.
"Hayatın için koş": Dünya basını Afganistan'daki kaosu ve Biden'ın açıklamalarını nasıl gördü? - 12

İspanya'da El Mundo, manşeti için Biden'ın cümlelerinden  benzer bir satır seçti:  

Biden: 'Afganlar savaşmak istemiyor'”

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