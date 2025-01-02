Hayatta kalma şansını koltuk belirliyor! Uçakta nereye oturmalısınız?
Son günlerde yaşanan uçak kazaları, hangi koltukların daha güvenli olduğuna dair soruları yeniden gündeme taşıdı. Araştırmalar, belirli bölgelerde oturmanın hayatta kalma şansını artırabileceğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, her kazanın dinamiklerinin farklı olduğunu ve kesin bir “en güvenli koltuk” tanımının yapılamayacağını vurguladı. Peki, istatistiklere göre uçak kazalarında ölüm oranlarının en az yaşandığı koltuklar hangileri?
Son günlerde yaşanan iki büyük uçak kazası, acil durumlarda uçaklardaki en güvenli koltukların neresi olduğu konusundaki tartışmaları alevlendirdi.
25 Aralık'ta Azerbaycan Havayolları’na ait Embraer 190 tipi bir uçağın Kazakistan’da düşmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybederken, kurtulan 29 kişinin çoğunun uçağın arka koltuklarında oturduğu bildirildi.
Kazalarla birlikte koltuk konumlarının sağ kalma oranlarını nasıl etkileyebileceğine dair sorular gündeme geldi.
İşte geçmiş kazalara bakarak yapılan araştırmalara göre en güvenli koltuklar.