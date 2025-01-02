Hayatta kalma şansını koltuk belirliyor! Uçakta nereye oturmalısınız?

Son günlerde yaşanan uçak kazaları, hangi koltukların daha güvenli olduğuna dair soruları yeniden gündeme taşıdı. Araştırmalar, belirli bölgelerde oturmanın hayatta kalma şansını artırabileceğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, her kazanın dinamiklerinin farklı olduğunu ve kesin bir “en güvenli koltuk” tanımının yapılamayacağını vurguladı. Peki, istatistiklere göre uçak kazalarında ölüm oranlarının en az yaşandığı koltuklar hangileri?

Hayatta kalma şansını koltuk belirliyor! Uçakta nereye oturmalısınız? - 1

Son günlerde yaşanan iki büyük uçak kazası, acil durumlarda uçaklardaki en güvenli koltukların neresi olduğu konusundaki tartışmaları alevlendirdi.  

25 Aralık'ta Azerbaycan Havayolları’na ait Embraer 190 tipi bir uçağın Kazakistan’da düşmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybederken, kurtulan 29 kişinin çoğunun uçağın arka koltuklarında oturduğu bildirildi.

Kazalarla birlikte koltuk konumlarının sağ kalma oranlarını nasıl etkileyebileceğine dair sorular gündeme geldi. 

İşte geçmiş kazalara bakarak yapılan araştırmalara göre en güvenli koltuklar. 

DÜNYA HABERLERİ

Hayatta kalma şansını koltuk belirliyor! Uçakta nereye oturmalısınız? - 2

ÖLÜM ORANI EN AZ ARKA KOLTUKLARDA

35 yıllık uçak kazası verilerini inceleyen bir araştırma, uçağın arka üçte birlik kısmında oturan yolcuların ölüm oranının yüzde 32 olduğunu ortaya koydu. Bu oran, ön kısımda yüzde 38 ve orta bölümde yüzde 39 olarak belirlendi. Özellikle arka orta koltuklar, yüzde 28 ile en düşük ölüm oranına sahip.

Uzmanlar, çarpışmaların genellikle uçağın ön kısmında daha şiddetli olması nedeniyle arka koltuklarda oturan yolcuların daha az risk altında olduğunu belirtti. 

Hayatta kalma şansını koltuk belirliyor! Uçakta nereye oturmalısınız? - 3

ACİL ÇIKIŞA YAKIN KOLTUKLAR

Greenwich Üniversitesi’nin yaptığı araştırma ise acil çıkışlara beş sıra mesafede oturan yolcuların hayatta kalma oranlarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yangın ya da başka bir acil durumda hızlı tahliye avantajı sağlayan bu koltuklar, istatistiksel olarak daha güvenli kabul ediliyor.

Hayatta kalma şansını koltuk belirliyor! Uçakta nereye oturmalısınız? - 4

TEK FAKTÖR KOLTUK DEĞİL

Her kazanın kendine özgü dinamikleri olduğunu söyleyen uzmanlar, koltuk konumunun hayatta kalmayı etkileyen tek faktör olmadığını vurguluyor.

Havacılık yazarı Christine Negroni, kazalarda ilk darbenin yeri, emniyet ekipmanlarının durumu ve uçuş ekibinin müdahale yeteneğinin en az koltuk konumu kadar önemli olduğunu belirtiyor.

Hayatta kalma şansını koltuk belirliyor! Uçakta nereye oturmalısınız? - 5

GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uzmanlar uçuş sırasında alınması gereken genel güvenlik önlemlerini ise şöyle sıraladı; 

Emniyet Kemeri: Uçuş boyunca kemerinizi sıkı bir şekilde bağlı tutun.
Acil Çıkışları Belirleyin: Uçağa bindiğinizde en yakın çıkış kapısını öğrenin.
Bagajı Unutun: Acil tahliye sırasında bagaj taşımak çıkışları tıkayabilir.

Hayatta kalma şansını koltuk belirliyor! Uçakta nereye oturmalısınız? - 6

HALA EN GÜVENLİ YOLCULUK

Her ne kadar oturma pozisyonları hayatta kalma oranlarını etkileyebilecek bir faktör olsa da, hava yolculuğu hala dünyanın en güvenli ulaşım yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

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