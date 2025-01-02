Hayatta kalma şansını koltuk belirliyor! Uçakta nereye oturmalısınız?

ÖLÜM ORANI EN AZ ARKA KOLTUKLARDA

35 yıllık uçak kazası verilerini inceleyen bir araştırma, uçağın arka üçte birlik kısmında oturan yolcuların ölüm oranının yüzde 32 olduğunu ortaya koydu. Bu oran, ön kısımda yüzde 38 ve orta bölümde yüzde 39 olarak belirlendi. Özellikle arka orta koltuklar, yüzde 28 ile en düşük ölüm oranına sahip.

Uzmanlar, çarpışmaların genellikle uçağın ön kısmında daha şiddetli olması nedeniyle arka koltuklarda oturan yolcuların daha az risk altında olduğunu belirtti.