Hayber füzesi nedir, etkisi ne kadar? İran'ın korkutan füzesi Hayber'in özellikleri

İran’ın son yıllarda geliştirdiği en dikkat çekici balistik silahlardan biri olan Hayber füzesi, hem bölgesel hem de küresel düzeyde güvenlik çevrelerinin radarına girmiş durumda. İran Savunma Bakanlığı tarafından tanıtılan bu füze, teknik özellikleri ve menzil kapasitesiyle ciddi bir askeri tehdit olarak görülüyor. Peki, Hayber füzesi nedir, etkisi ne kadar ve hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Hayber füzesi nedir, etkisi ne kadar? İran'ın korkutan füzesi Hayber'in özellikleri - 1

Hayber füzesi, İran’ın askeri teknoloji alanında ulaştığı noktanın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzun menzilli, ağır başlıklı ve yüksek isabet kabiliyetine sahip bu füzenin ne kadar etkili olduğu ve menzili merak ediliyor. Peki, Hayber füzesi nedir, ne kadar etkili ve teknik özellikleri neler?

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Hayber füzesi nedir, etkisi ne kadar? İran'ın korkutan füzesi Hayber'in özellikleri - 2

HAYBER FÜZESİ NEDİR?

Hayber füzesi, İran’ın yerli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil balistik füze sistemidir. Asıl adı Kheibar ya da Khorramshahr-4 olarak geçmekte olan bu füze, İslam Devrimi'nin 44. yıl dönümünde kamuoyuna tanıtılmıştır. Adını, İslam tarihinde önemli bir yer tutan Hayber Kalesi kuşatmasından alan füze, İran’ın caydırıcılık kapasitesini artırmayı amaçlayan stratejik silah projelerinden biridir.

Hayber füzesi nedir, etkisi ne kadar? İran'ın korkutan füzesi Hayber'in özellikleri - 3

HAYBER FÜZESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Menzil: Yaklaşık 2.000 kilometre

Savaş başlığı kapasitesi: 1.500 kilogram ağırlığında

Hedef hassasiyeti: Gelişmiş navigasyon ve güdüm sistemleri sayesinde yüksek isabet oranı

Yakıt sistemi: Sıvı yakıt teknolojisine sahip

Mobilite: Taşınabilir fırlatma rampalarıyla hareket kabiliyeti yüksek

Hayber füzesi nedir, etkisi ne kadar? İran'ın korkutan füzesi Hayber'in özellikleri - 4

HAYBER FÜZESİ NE KADAR ETKİLİ?

Hayber füzesi, İran’ın balistik füze envanterindeki en gelişmiş sistemlerden biri olarak kabul ediliyor. 2.000 kilometrelik menzili sayesinde, Orta Doğu’daki birçok ülke için potansiyel bir tehdit oluşturabiliyor. Ayrıca yüksek taşıma kapasitesiyle nükleer veya kimyasal başlık taşıyabilme ihtimali, uluslararası güvenlik çevrelerinde endişe yaratıyor.

Bununla birlikte füzenin savaş başlığı taşıma kapasitesi oldukça yüksek. Bu durum, tek bir füzenin geniş alanlarda yıkıcı etki oluşturabileceği anlamına geliyor. Hayber, hem stratejik hem de taktik hedeflere karşı kullanılabilecek potansiyele sahip.

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