Hayber füzesi nedir, etkisi ne kadar? İran'ın korkutan füzesi Hayber'in özellikleri
İran’ın son yıllarda geliştirdiği en dikkat çekici balistik silahlardan biri olan Hayber füzesi, hem bölgesel hem de küresel düzeyde güvenlik çevrelerinin radarına girmiş durumda. İran Savunma Bakanlığı tarafından tanıtılan bu füze, teknik özellikleri ve menzil kapasitesiyle ciddi bir askeri tehdit olarak görülüyor. Peki, Hayber füzesi nedir, etkisi ne kadar ve hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
Hayber füzesi, İran’ın askeri teknoloji alanında ulaştığı noktanın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzun menzilli, ağır başlıklı ve yüksek isabet kabiliyetine sahip bu füzenin ne kadar etkili olduğu ve menzili merak ediliyor. Peki, Hayber füzesi nedir, ne kadar etkili ve teknik özellikleri neler?