Hayvanat bahçesinde yeni yıl: Filler hediyeyi beğendi, zürafalar temkinli

Almanyanın başkentindeki Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki filler ve diğer hayvanlar için nihayet Noel hediyelerini açma zamanı geldi.

Bu yılbaşı sezonunda bir yuva bulamayan ağaçlar, her yıl düzenlenen bir etkinlikle dün bazı hayvanlara verildi.

Filler hortumlarıyla dalları kopardı, muhafazalarının etrafına fırlattı ya da yeşillikleri yedi.