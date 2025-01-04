Hayvanat bahçesinde yeni yıl: Filler hediyeyi beğendi, zürafalar temkinli
Yeni yılda satılmayan ağaçlar, bu yıl da Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların hediyesi oldu. Filler hediyelerini hem yedi hem de onlarla oynadı. Zürafalar ise daha temkinli yaklaştı.
Almanyanın başkentindeki Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki filler ve diğer hayvanlar için nihayet Noel hediyelerini açma zamanı geldi.
Bu yılbaşı sezonunda bir yuva bulamayan ağaçlar, her yıl düzenlenen bir etkinlikle dün bazı hayvanlara verildi.
Filler hortumlarıyla dalları kopardı, muhafazalarının etrafına fırlattı ya da yeşillikleri yedi.