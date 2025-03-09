Hazımsızlık sandılar meğer nadir görülen kanser türüymüş: 44 yaşındaki 3 çocuk babası bu belirtileri önemsemedi

Kök hücre nakli, hatalı hücrelerin sağlıklı hücrelerle değiştirilmesi sürecidir ve başarılı olabilmesi için hastanın genetik belirteçlerinin bağışçınınkiyle uyuşması gerekir. Ne var ki Morris’in kardeşi olmadığı için bağışçı bulmak büyük bir zorluktu. Ancak büyük bir şans eseri, Almanya'dan gelen bir kadının kök hücreleri ile tam uyum sağlandı ve bu, Morris’in hayatta kalmasını sağladı.