imsakiye

Hazımsızlık sandılar meğer nadir görülen kanser türüymüş: 44 yaşındaki 3 çocuk babası bu belirtileri önemsemedi

İngiltere'de yaşayan 44 yaşındaki Neil Morris, Kasım 2023'te 100 km bisiklet sürdüktan sonra boynunda ve göğsünde hazımsızlık hissi hissetti. İlk başta bu durumu önemsemeyen Morris, semptomların devam etmesi üzerine doktora başvurdu. Yapılan testler, göğsünde bir kan pıhtısı ve "dev bir kitle" olduğunu ortaya koydu. Daha ileri testler sonucunda ise Morris'e, nadir görülen bir kanser türü olan akut lenfoblastik lösemi teşhisi kondu.

Hazımsızlık sandılar meğer nadir görülen kanser türüymüş: 44 yaşındaki 3 çocuk babası bu belirtileri önemsemedi - 1

Akut lenfoblastik lösemi, kemik iliğinde oluşan ve kan hücrelerinin normal üretim sürecini bozan bir kanser türüdür.

DÜNYA HABERLERİ

Hazımsızlık sandılar meğer nadir görülen kanser türüymüş: 44 yaşındaki 3 çocuk babası bu belirtileri önemsemedi - 2

İngiltere'de her yıl sadece 765 kişiye bu hastalık teşhisi konuyor ve 40'lı yaşlarda bu hastalığa yakalananların yalnızca dörtte biri, beş yıl sonra hayatta kalabiliyor. Neil Morris’in tedavi süreci, kemoterapi ve radyoterapi ile başlarken, hayatını kurtaran şey ise Almanya'dan gelen bir bağışçının sağladığı kök hücre nakli oldu.

Hazımsızlık sandılar meğer nadir görülen kanser türüymüş: 44 yaşındaki 3 çocuk babası bu belirtileri önemsemedi - 3

Kök hücre nakli, hatalı hücrelerin sağlıklı hücrelerle değiştirilmesi sürecidir ve başarılı olabilmesi için hastanın genetik belirteçlerinin bağışçınınkiyle uyuşması gerekir. Ne var ki Morris’in kardeşi olmadığı için bağışçı bulmak büyük bir zorluktu. Ancak büyük bir şans eseri, Almanya'dan gelen bir kadının kök hücreleri ile tam uyum sağlandı ve bu, Morris’in hayatta kalmasını sağladı.

Hazımsızlık sandılar meğer nadir görülen kanser türüymüş: 44 yaşındaki 3 çocuk babası bu belirtileri önemsemedi - 4

Neil Morris'in eşi Jenny, "Ona minnettarız. Hayatını kurtaran, tanımadığımız bir kadına teşekkür etmek için kelimeler yetersiz kalıyor," diyerek, kök hücre bağışının önemine dikkat çekti. Aile, bağışçının kimliğini hiçbir zaman öğrenemedi ancak bu kişiye duydukları minnettarlığı her fırsatta dile getirdi.

Hazımsızlık sandılar meğer nadir görülen kanser türüymüş: 44 yaşındaki 3 çocuk babası bu belirtileri önemsemedi - 5

Jenny Morris, kök hücre bağışına katılmak isteyenleri, "Çok kolay ve basit bir süreç. Kovid testinden daha basit. Bir form doldurup, sürüntü paketi talep ediyorsunuz," diyerek bağışçılara çağrıda bulundu.

Hazımsızlık sandılar meğer nadir görülen kanser türüymüş: 44 yaşındaki 3 çocuk babası bu belirtileri önemsemedi - 6

Akut lenfoblastik lösemi, İngiltere'de her yıl konan kanser teşhislerinin yüzde 1'inden daha azını oluşturuyor. Yetişkinlerde ise vakalar oldukça nadirdir ve çoğu vakada hastalık çocuklarda görülmektedir. Bu hastalığın olası belirtileri arasında yorgunluk, nefes darlığı, soluk cilt, yüksek ateş, morarma, kanama, kemik ağrıları ve mide rahatsızlıkları yer alır. Uzmanlar, bu tür belirtileri olan kişilerin derhal doktora başvurması gerektiğini belirtiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER