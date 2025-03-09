Hazımsızlık sandılar meğer nadir görülen kanser türüymüş: 44 yaşındaki 3 çocuk babası bu belirtileri önemsemedi
İngiltere'de yaşayan 44 yaşındaki Neil Morris, Kasım 2023'te 100 km bisiklet sürdüktan sonra boynunda ve göğsünde hazımsızlık hissi hissetti. İlk başta bu durumu önemsemeyen Morris, semptomların devam etmesi üzerine doktora başvurdu. Yapılan testler, göğsünde bir kan pıhtısı ve "dev bir kitle" olduğunu ortaya koydu. Daha ileri testler sonucunda ise Morris'e, nadir görülen bir kanser türü olan akut lenfoblastik lösemi teşhisi kondu.
Akut lenfoblastik lösemi, kemik iliğinde oluşan ve kan hücrelerinin normal üretim sürecini bozan bir kanser türüdür.