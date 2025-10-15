Hazımsızlık sanmıştı, doktora gidince gerçeği öğrendi: 4. evre kanser çıktı

Yemek borusu kanseri, ağzı mideye bağlayan boruda gelişen bir tümör türü. Hastalığın nedeni her zaman net olmasa da, uzun süreli ve şiddetli asit reflüsü yaşayanlarda riskin arttığı biliniyor.



Doktorlar başlangıçta ameliyat planlasa da, ileri evre teşhis nedeniyle Van Aarde kemoterapiye başladı. İki haftada bir kemoterapi seanslarına giriyor, düzenli kan testleri ve taramalar yaptırıyor.



“Çocuklarınıza kanser olduğunuzu söylemek bir ebeveyn için en zor şey. Ama onlar inanılmaz güçlüler,” diyor iki çocuk babası.