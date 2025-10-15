Hazımsızlık sanmıştı, doktora gidince gerçeği öğrendi: 4. evre kanser çıktı

İki çocuk babası 41 yaşındaki Zack Van Aarde, basit bir hazımsızlık sorunu yaşadığını düşünürken, birkaç gün içinde kan kusmaya başlamasıyla dördüncü evre yemek borusu kanseri olduğunu öğrendi.

DailyMail'de yer alan habere göre; İngiltere’nin Güney Devon bölgesinde yaşayan 41 yaşındaki Zack Van Aarde, aktif bir koşucu olarak yaşam sürüyordu. Ancak geçen yıl başlayan mide yanması ve hazımsızlık şikayetlerini, sıradan bir asit reflüsü sanarak önemsemedi.

Aile hekimi, mide asidini azaltan bir ilaç verdi. Ancak Van Aarde’nin şikayetleri aylarca devam etti. Temmuz ayında durumun kötüleşmesiyle birlikte eşi Jess, sabaha karşı 5 sularında eşini kan kusarken buldu.

Ağır nefes sesleri duydum, dışarı çıktım ve Zack’i yerde, kan kusarken gördüm. Çocukları korkutmamak için onu odaya aldım ve hemen ambulans çağırdım,” dedi Jess Van Aarde.

Van Aarde, Plymouth’taki Derriford Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar, mide ülseri şüphesiyle endoskopi yaptı ancak sonuç, ailenin hayatını değiştirdi: dördüncü evre yemek borusu kanseri.

“Tam bir şoktu, gerçeküstü gibiydi. Sanki bir filmdeymişsiniz gibi… Bunun başıma geldiğine inanamadım,” dedi Van Aarde.

Yemek borusu kanseri, ağzı mideye bağlayan boruda gelişen bir tümör türü. Hastalığın nedeni her zaman net olmasa da, uzun süreli ve şiddetli asit reflüsü yaşayanlarda riskin arttığı biliniyor.

Doktorlar başlangıçta ameliyat planlasa da, ileri evre teşhis nedeniyle Van Aarde kemoterapiye başladı. İki haftada bir kemoterapi seanslarına giriyor, düzenli kan testleri ve taramalar yaptırıyor.

“Çocuklarınıza kanser olduğunuzu söylemek bir ebeveyn için en zor şey. Ama onlar inanılmaz güçlüler,” diyor iki çocuk babası.

“Kemoterapi iyi ve kötü tüm hücreleri öldürüyor. Hücre yenilenmesini destekleyecek alternatifleri araştırıyoruz. Aileme en iyi şansı verebilmek için her şeyi yapmaya kararlıyım,” diyor Van Aarde.

Uzmanlar ise, kanser hastalarının alternatif tedavi seçeneklerine yönelmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiği uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, mide ekşimesi ve boğaz ağrısı gibi uyarı belirtilerinin çoğu zaman hafife alınması nedeniyle hastalığın genellikle ileri evrede fark edildiğini belirtiyor.

Belirtiler arasında yutma güçlüğü, bulantı, kusma, iştahsızlık, açıklanamayan kilo kaybı ve yorgunluk bulunuyor. Sigara, alkol kullanımı ve obezite de hastalık riskini artıran faktörler arasında.

Son yıllarda, uzun süreli asit baskılayıcı ilaç kullanımı da tartışma konusu. Uzmanlar, bu ilaçlara uzun vadede güvenmenin sindirim sistemini zayıflatabileceği ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı vücudu savunmasız bırakabileceği konusunda uyarıyor.

