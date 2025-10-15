Hazımsızlık sanmıştı, doktora gidince gerçeği öğrendi: 4. evre kanser çıktı
İki çocuk babası 41 yaşındaki Zack Van Aarde, basit bir hazımsızlık sorunu yaşadığını düşünürken, birkaç gün içinde kan kusmaya başlamasıyla dördüncü evre yemek borusu kanseri olduğunu öğrendi.
DailyMail'de yer alan habere göre; İngiltere’nin Güney Devon bölgesinde yaşayan 41 yaşındaki Zack Van Aarde, aktif bir koşucu olarak yaşam sürüyordu. Ancak geçen yıl başlayan mide yanması ve hazımsızlık şikayetlerini, sıradan bir asit reflüsü sanarak önemsemedi.
Aile hekimi, mide asidini azaltan bir ilaç verdi. Ancak Van Aarde’nin şikayetleri aylarca devam etti. Temmuz ayında durumun kötüleşmesiyle birlikte eşi Jess, sabaha karşı 5 sularında eşini kan kusarken buldu.