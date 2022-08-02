Hazine avcıları, Nazilerin 245 milyon dolarlık ganimetini çıkarıyor

Haberler - ntv.com.tr 02.08.2022 - 13:12
Polonya'da 18. yüzyıldan kalma bir saray arazisinde Nazilere ait olduğu belirtilen 10 ton altının bulunduğu teneke kutuyu çıkarma izni aldıklarını söyledi.
Silesian Bridge Foundation adlı bir grup tarafından yönetilen Minkowskie köyündeki kazı, 14 hektarlık saray parkının küçük bir alanındaki eski bir limonluk üzerinde yoğunlaşıyor.
Grup, 245 milyon dolarlık (yaklaşık 4 milyon 400 milyon TL) hazinenin Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi liderlerinden Heinrich Himmler’in Almanya’da Dördüncü Reich’ı kurmak için çalınmasını ve gömülmesini emrettiği altınlar olduğunu belirtti.
Bu yılın Mayıs ayında grup, yüzeyin 3 metre altına gömülü 1,5 metre genişliğinde bir metal kutuyu coğrafi radar araması kullanarak ortaya çıkardı.
Silesian Bridge Foundation'dan Roman Furmaniak, 31 Temmuz'da YouTube'da yaptığı açıklamada, “Hazinelerin son kazısı için gerekli olan en son iznimizin alınmasını sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.
Furmaniak, “1 Eylül tarihini kaydedin. Büyük gün için büyük randevu. İşler ilerliyor, elimizden geldiğince hızlı davranmayı çok isteriz, sabırsızlığınızı anlıyoruz ve elimizdekilerle elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Hazinenin bulunduğu metal kutuda, Polonya’nın Wroclaw şehrindeki polis merkezinden kaybolan 'Breslau Altını'nı içerdiği düşünülürken, aynı zamanda bölgede yaşayan zengin Almanların özel koleksiyonlarından mücevher ve değerli eşyaları da içerdiği tahmin ediliyor.
Zengin Almanlar, değerli mallarını ilerleyen Kızıl Ordu'dan korumak için ganimetlerini Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’ne teslim etmişti.
Hazinenin konumu ise, gizli belgeler, bir Nazi subayının günlüğü ve hazine avcılarının gizli bir locaya mensup subayların torunlarından aldıkları bir harita ile ortaya çıkmıştı.
Söz konusu hazine ile birlikte üst düzey bir Nazi subayı tarafından yazıldığı belirtilen aynı günlüğün, bir kuyunun dibine 28 ton hazinenin gömülü olduğu düşünülen bölgede başka bir sarayın yerini de gösterdiği iddia ediliyor.