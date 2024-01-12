Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular

Husiler, halen başkent Sanaa'nın yanı sıra Yemen'in kuzeyini kontrol ediyor. Kızıldeniz kıyıları da kontrolleri altında.



Yemenlilerin büyük bir bölümü Husilerin yönetimi altında yaşıyor.



Husiler vergi toplayıp para da basıyor. Birleşmiş Milletler'in 2010 verilerine göre destekçilerinin sayısı 100 bin ila 120 bin arasında değişiyor. Bunların içinde silahlı milisler de bulunuyor.