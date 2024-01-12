Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular
ABD Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına misilleme olarak, Amerikan ve İngiliz ordularının Yemen'de Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. ABD ve İngiltere'nin vurduğu Husiler, Yemen'de İsrail'e karşı direniş ekseninde yer alan Şii İslamcı bir örgüt. Husiler, halen başkent Sanaa'nın yanı sıra Yemen'in kuzeyini kontrol ediyor. Kızıldeniz kıyıları da kontrolleri altında. Peki Gazze savaşı ile yeniden gündem olan Husiler kimdir, ne zaman kuruldu, kim destek veriyor?
Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan Yemen'deki İran destekli Husi hedeflerini vurdu. Saldırıya, Husilere karşı Kızıldeniz'de kurulan çok uluslu misyon da destek verdi.