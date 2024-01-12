Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular

ABD Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına misilleme olarak, Amerikan ve İngiliz ordularının Yemen'de Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. ABD ve İngiltere'nin vurduğu Husiler, Yemen'de İsrail'e karşı direniş ekseninde yer alan Şii İslamcı bir örgüt. Husiler, halen başkent Sanaa'nın yanı sıra Yemen'in kuzeyini kontrol ediyor. Kızıldeniz kıyıları da kontrolleri altında. Peki Gazze savaşı ile yeniden gündem olan Husiler kimdir, ne zaman kuruldu, kim destek veriyor?

Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular - 1

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan Yemen'deki İran destekli Husi hedeflerini vurdu. Saldırıya, Husilere karşı Kızıldeniz'de kurulan çok uluslu misyon da destek verdi.

DÜNYA HABERLERİ

Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular - 2

Husiler, Gazze Savaşı'yla birlikte Filistin'e destek için uluslararası ticari gemilere saldırılarıyla gündeme oturdu. Bu saldırılarla ABD ve İngiltere'nin hedefi haline geldi.

ABD ve İngiltere'den Yemen'de hava saldırısı

Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular - 3

1990'LI YILLARDA KURULDU

Ensar Allah isimiyle tanınıyor, İran'dan destek alıyorlar. 

1990'lı yıllarda Şiilerin bir kolu olan Zeydiliği savunmak amacıyla ön plana çıkmaya başladılar.
Yemen'in kuzeybatısındaki Saada bölgesinde etkililerdi.

Adlarını, Zeydiliğin en önemli isimlerinden Hüseyin Bedreddin El Husi'den alıyorlar.

Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular - 4

Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003'te Irak'ı işgal etmesiyle Husiler, Amerikan karşıtı gösterilerle gündeme gelmeye başladılar.

Hedeflerinde ABD'nin destek verdiği Yemen hükümeti de vardı. Dönemin devlet başkanı Abdullah Salih'i yolsuzlukla suçluyorlardı.

"Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm" sloganlarıyla dikkat çektiler. Bu dönemde dini hareketleri silahlı bir isyana dönüştü. hükümet güçleriyle çatışmaya başladılar.

Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular - 5

Liderleri Hüseyin Bedreddin El Husi 2004'te hükümet güçleri tarafından öldürüldü.

Husiler, 10 yıl sonra, 2014'te başkent Sanaa'yı ele geçirdi. 

Amerika Birleşik Devletleri'nin destek verdiği dönemin Yemen Devlet Başkanı Abid Rabbo Mansur Hadi 2015'te Suudi Arabistan'a kaçmak zorunda kaldı.

Yemen'de yıllarca sürecek iç savaş başlarken Husiler uluslararası toplum tarafından daha da tanınır hale geldi.

Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular - 6

İç savaşta Husilere İran destek verirken Yemen hükümetinin arkasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri de koalisyon güçlerine askeri destek sağlıyordu.

Husiler bu dönemde ülke sınırlarını aşan drone ve füze saldırılarıyla manşetlere oturdu.

Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular - 7

En çok ses getireni 2019'da Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırıydı.

Suudi Arabistan'ın petrol üretimi sekteye uğrarken petrol fiyatları arttı.

Husiler bir yıl sonra bu kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenledi.

2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye düzenlenen drone saldırısında 3 kişi öldü.

Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular - 8

Yıllar süren savaşın ardından Suudi Arabistan, Husiler'i yenilgiye uğratamayınca müzakere masasına oturdu.

Barış müzakereleri zaman zaman aksamalar olsa da sürüyor.

Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular - 9

Husiler, halen başkent Sanaa'nın yanı sıra Yemen'in kuzeyini kontrol ediyor. Kızıldeniz kıyıları da kontrolleri altında. 

Yemenlilerin büyük bir bölümü Husilerin yönetimi altında yaşıyor.

Husiler vergi toplayıp para da basıyor. Birleşmiş Milletler'in 2010 verilerine göre destekçilerinin sayısı 100 bin ila 120 bin arasında değişiyor. Bunların içinde silahlı milisler de bulunuyor.

Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular - 10

Husiler silahlı bir gruba dönüştükten sonra kendilerine rol modeli olarak Lübnan'daki Hizbullah örgütünü seçti.

2014'ten beri Hizbullah'tan askeri eğitim aldıkları söyleniyor. Husiler, Hizbullah ve Hamas ile birlikte kendilerini İran öncülüğündeki direniş ekseninin parçası olarak tanımlıyor.

ABD ve Suudi Arabistan, İran'ı drone ve füzeler sağlamakla suçluyor

Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular - 11

Husiler, Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdu.

Kendilerini Filistinlilerin savunucuları olarak tanımlayan Husiler, Gazze'ye destek için Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef almaya başladı.

Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular - 12

Kasım'da İsrail'e ait olduğunu iddia ettikleri bir kargo gemisini ele geçirdiler.

Başka ticari gemilere de drone ve balistik füze saldırıları düzenlediler.

Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular - 13
Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular - 14
Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular - 15
Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular - 16
Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular - 17
Hedefteki örgüt Husiler: Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdular - 18
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