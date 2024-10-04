Helene Kasırgası can almaya devam ediyor: 214 kişi öldü

200'DEN FAZLA KİŞİ KAYIP

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre kasırgadan en çok etkilenen Kuzey Karolina'da 40 binden fazla kişi afet yardımı için başvuruda bulundu. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı eyaletteki afetzedelere 6,2 milyon dolardan fazla ödeme yaptı.

Kuzey Carolina polisi eyalette 200'den fazla kişinin kayıp durumda olduğu belirtti.