Helene Kasırgası can almaya devam ediyor: 214 kişi öldü

ABD'de Helene Kasırgası nedeniyle altı eyalette hayatını kaybedenlerin sayısı 214’e yükseldi. Kuzey Carolina polisi eyalette 200'den fazla kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtti. Afetten etkilenen bölgelerin altyapısının tamamen yeniden inşası için milyarlarca dolara ihtiyaç duyulacağı aktarıldı.

Helene Kasırgası can almaya devam ediyor: 214 kişi öldü - 1

ABD'nin Florida eyaletinde geçtiğimiz hafta kategori 4 seviyesinde karaya çıkan Helene Kasırgası nedeniyle can kaybı artıyor.

Kasırganın etkili olduğu Florida, Georgia, Virginia, Tennessee, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde toplam can kaybı 214’e yükseldi.

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Helene Kasırgası can almaya devam ediyor: 214 kişi öldü - 2

Kuzey Carolina'da 108, Güney Karolina'da 41, Georgia'da 33, Florida'da 19, Tennessee'de 11, Virginia'da ise 2 kişi yaşamını yitirdi.


Helene, 2005 yılında bin 392 kişinin ölümüne yol açan Katrina Kasırgası'ndan bu yana ABD'yi vuran en ölümcül kasırga oldu.

Helene Kasırgası can almaya devam ediyor: 214 kişi öldü - 3

200'DEN FAZLA KİŞİ KAYIP

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre kasırgadan en çok etkilenen Kuzey Karolina'da 40 binden fazla kişi afet yardımı için başvuruda bulundu. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı eyaletteki afetzedelere 6,2 milyon dolardan fazla ödeme yaptı.

Kuzey Carolina polisi eyalette 200'den fazla kişinin kayıp durumda olduğu belirtti.

Helene Kasırgası can almaya devam ediyor: 214 kişi öldü - 4

Kuzey Carolina Eyalet Valisi Roy Cooper ise kasırganın yollarda, köprülerde ve su sisteminde "tam bir yıkıma" yol açtığını vurguladı. Cooper, "Şu anda odak noktamız, ihtiyaç malzemeleri, tıbbi yardım ve kamu hizmetleri ekipleri için ana arterleri onarmak" diye konuştu.

Helene Kasırgası can almaya devam ediyor: 214 kişi öldü - 5

MİLYARLARCA DOLARA İHTİYAÇ VAR

Bölgenin altyapısının tamamen yeniden inşası için milyarlarca dolara ihtiyaç duyulacağını belirten Cooper, "Bu tür yıkımların artık gerçek bir ihtimal olduğunu anlayarak daha dayanıklı bir şekilde yeniden inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

Helene Kasırgası can almaya devam ediyor: 214 kişi öldü - 6

Cooper, binden fazla Ulusal Muhafız askeri ve 32 uçağın günlük yardım malzemesi ulaştırdığını, hükümetin afet bölgesine gıda ve su gönderdiğini söyledi. Eyalet genelinde kayıplar için arama ve kurtarma çalışmalarının halen sürdüğünü söyleyen Cooper, toparlanmanın uzun vadeli bir süreç olacağını vurguladı.

Helene Kasırgası can almaya devam ediyor: 214 kişi öldü - 7

Cooper, "Özellikle elektrik ve su sistemlerinin çalışmaması nedeniyle insanların bir süre daha yardıma ihtiyaç duyacağını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Helene Kasırgası can almaya devam ediyor: 214 kişi öldü - 8
Helene Kasırgası can almaya devam ediyor: 214 kişi öldü - 9
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