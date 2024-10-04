Helene Kasırgası can almaya devam ediyor: 214 kişi öldü
ABD'de Helene Kasırgası nedeniyle altı eyalette hayatını kaybedenlerin sayısı 214’e yükseldi. Kuzey Carolina polisi eyalette 200'den fazla kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtti. Afetten etkilenen bölgelerin altyapısının tamamen yeniden inşası için milyarlarca dolara ihtiyaç duyulacağı aktarıldı.
ABD'nin Florida eyaletinde geçtiğimiz hafta kategori 4 seviyesinde karaya çıkan Helene Kasırgası nedeniyle can kaybı artıyor.
Kasırganın etkili olduğu Florida, Georgia, Virginia, Tennessee, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde toplam can kaybı 214’e yükseldi.